中捷砍人案洪嫌與呂姓被害人和解 二審改判9年9月
2025/4/23 10:46（4/23 10:58 更新）
（中央社記者趙麗妍台中23日電）洪姓男子113年5月間在台中捷運車廂內持刀隨機攻擊，造成「長髮哥」許男、呂姓少年受傷，一審判10年徒刑。後洪男與呂男達成和解，審酌洪男仍具殺人犯意，二審判9年9月。
台中捷運車廂去年5月21日發生隨機砍人案，20歲洪姓男子因不滿社會，想藉殺人讓社會看見自己，選在台北捷運鄭捷殺人案10週年動手，造成「長髮哥」許男、呂姓高中生受傷，檢方偵辦後依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌將洪男起訴。
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台中地院一審審理後，去年12月間依殺人未遂等罪，判洪男應執行有期徒刑10年。台中高分院今天宣判，審酌洪男與呂男已達成和解。因洪男之前自白無殺人犯意，不過審酌他所持凶器種類以及攻擊的部位均為上半身、頭部，造成受害者重大傷害，確有殺人犯意，不採信他的說法。
二審依照殺人未遂、恐嚇公眾等罪，判決洪男有期徒刑9年9月。可上訴。（編輯：李淑華）1140423
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