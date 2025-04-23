中捷砍人案二審 洪嫌與被害呂男和解 改判9年9月

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）洪姓男子113年5月間在台中捷運車廂內持刀隨機攻擊，造成「長髮哥」許男、呂男受傷。一審判10年徒刑，被害人呂男願給洪男重生機會而達成和解，二審因此改判9年9月徒刑。

洪男在台中捷運車廂內持刀隨機攻擊，被訴殺人未遂等案件，一審宣判，恐嚇危害公眾罪處1年6月，對呂姓被害人犯殺人未遂罪處7年10月，對許姓被害人犯殺人未遂罪處6年8月，應執行有期徒刑10年。洪男提起上訴。

台中高分院透過新聞稿指出，洪男在二審審理期間已與被害人呂男達成調解，撤銷部分殺人未遂判決，改判有期徒刑7年6月，其餘上訴部分，則予駁回，並就洪男所犯3罪所處之刑，定應執行有期徒刑9年9月。恐嚇危害公眾罪部分已確定，殺人未遂罪部分未確定，仍可上訴。

高分院提到，綜合洪男先前自白、所持兇器種類及鋒利程度、揮刀砍擊被害人身體上半身及頭部等重要部分、致使被害人受有重大傷勢，認定洪男確有殺人之故意，其否認殺人的辯解，不足採信。

洪男判決9年9月徒刑，呂男父親接受媒體電訪表示，站在爸媽角度，希望洪男有重生機會，但站在社會角度，因為不開心就拿刀隨便亂砍人，若無法律上的約束，是否只要有錢，殺人沒有死，賠錢就可以了事，導致社會秩序大亂。呂父表示，他不太懂法律，不過只要社會認同，他們就會認同。

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對於多少賠償金和洪男和解，呂父指出，和解金有提高，與許姓男子的賠償金相比，金額少了一點。呂父轉述兒子想法，有朋友說這是一個輪迴，如果這輩子沒有和洪男和解，洪男會在下輩子持續償還，若是願意原諒和解，這輩子恩怨就會了結，兒子想原諒他、給他機會。

台中捷運車廂113年5月21日發生隨機砍人案，20歲洪姓男子因不滿社會，想藉殺人讓社會看見自己，選在台北捷運鄭捷殺人案10週年動手，造成「長髮哥」許男、呂男受傷，檢方偵辦後依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌將洪男起訴。一審合併判刑10年，二審判決9年9月徒刑。可上訴。（編輯：林恕暉）1140423