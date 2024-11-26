台中捷運砍人案洪嫌稱無傷人犯意 被害者父盼勿輕判

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（中央社記者蘇木春台中26日電）中捷砍人案今天開庭，涉案的洪男主張，「長髮哥」許男受傷是因奪刀造成，他沒有傷人犯意。另名傷者呂姓高中生的父親表示，盼勿輕判引發模仿效應，希望法院給合理的審判。

台中捷運車廂今年5月21日發生隨機砍人案，20歲洪姓男子因不滿社會，想藉殺人讓社會看見自己，選在台北捷運鄭捷殺人案10週年動手，造成呂姓高中生身中多刀，「長髮哥」許男臉部也遭砍傷、身上多處傷勢，檢方偵辦後依照殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌將洪男起訴，目前羈押中。

台中地院今天開庭審理，傳喚洪男出庭，庭中主要勘驗案發時的6段車廂監視器影像。洪男的委任律師主張，透過車廂內監視器影像可以發現，許男身上刀傷，是2人在奪刀時造成受傷，洪男並非有傷人犯意。

檢察官提出，根據許男先前偵查中證述稱，他被洪男第1次揮砍時就受傷，之前洪男對犯行已承認，現在卻爭執是過失傷害與不確定犯意，聲請許男出庭作證。

合議庭審理後，審酌洪男及辯護人辯詞有疑義，認定有傳喚證人許男必要，訂於12月17日再開庭釐清。

呂姓高中生的父親今天接受媒體聯訪時表示，爸媽都希望自己的小孩沒有罪，律師也會教導如何辯論等。但從另外一個角度想，如果這件事情沒有處理好，這麼嚴重的事情輕判的話，會不會有學習效應？

呂父說，他希望社會更好更和諧，但也不希望有學習效應，他沒有特別要求多久的刑度，但如果再輕判，他認為這個社會會更亂。希望法院給社會大眾一個合理的的審判，讓大家搭捷運、火車、高鐵等大眾運輸工具都可以安心，讓爸媽可以放心。（編輯：李淑華）1131126