中捷砍人案開庭審理 凶嫌辯長髮哥因奪刀才受傷

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（中央社記者蘇木春台中26日電）台中捷運砍人案今天開庭，勘驗車廂內監視器影像。涉案洪男主張，「長髮哥」許男受傷是因奪刀造成，他沒有傷人犯意，檢方則指洪男偵查中已承認第1次揮砍已傷許男；針對疑義，院方將傳喚許男到庭釐清。

台中捷運車廂今年5月21日發生隨機砍人案，20歲洪姓男子因不滿社會，想藉殺人讓社會看見自己，選在台北捷運鄭捷殺人案10週年動手，檢方偵辦依照殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌將他起訴，目前羈押中。

台中地院今天開庭審理，傳喚洪男出庭，庭中主要勘驗案發時的6段車廂監視器影像。洪男的委任律師主張，透過車廂內監視器影像可以發現，許男身上刀傷，是2人在奪刀時造成受傷，洪男並非有傷人犯意。

洪男並稱，他印象中，許男傷勢是在奪刀時候發生，他記憶中對方都是臉部有傷勢，但當時自己吃了藥物，被奪刀後他撿起地上另1把水果刀，後面就沒有記憶了。

檢察官提出，根據許男先前偵查中證述稱，他被洪男第1次揮砍時就受傷，之前洪男對犯行已承認，現在卻爭執是過失傷害與不確定犯意，聲請許男出庭作證。

合議庭審理後，審酌洪男及辯護人辯詞有疑義，認定有傳喚證人許男必要，訂於12月17日再開庭釐清。（編輯：陳仁華）1131126