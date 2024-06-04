中捷英雄見義勇為獲表揚 「只想減少不必要傷亡」

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中捷運發生持刀砍人案，多名乘客協助制伏犯嫌，台中市政府今天在市政會議中表揚9名見義勇為者，包括長髮男等人都說，當時硬著頭皮與歹徒纏鬥，只想減少沒必要的傷亡。

台中捷運於5月21日發生持刀砍人案，造成2名乘客受傷送醫，案發時有多名乘客英勇對抗歹徒，奪下歹徒手中的刀，將歹徒制伏，讓傷亡降到最低，台中市政府檢視案發時民眾拍攝影片，找出17名見義勇為的乘客，將頒發中捷終身免費搭乘卡，而今天的表揚典禮，有9人出席市政會議接受市長盧秀燕表揚。

臉上仍有2道傷疤的「長髮男」許姓乘客接受媒體聯訪時表示，目前傷勢還不錯，臉部也可以動了，而當天因為所處的位置被迫與歹徒進行纏鬥，壓制歹徒後向後面的民眾請求幫忙，擔心如果沒擋住就麻煩了。

「短褲男」王姓乘客指出，當天他覺得自己有包包可以先擋一擋，後面的人就可以跑，他看到長髮男與歹徒抱在一起，還感受到長髮男的求救眼神，他以前有練過空手道，一看到歹徒的刀子，3秒鐘奪下刀子，當時就是硬著頭皮上，不擋的話，後面的人會糟糕。

「雨傘哥」賴姓乘客也解釋，當天看到長髮男與歹徒纏鬥，還有流血狀況，他拿傘去擋了2下，沒有擋到刀，卻戳到長髮男，後來他有想去醫院探視長髮男，但怕會受干擾，當天只想減少沒必要的傷亡。

雖然被雨傘哥戳了2下，長髮男說，那時覺得很好笑，但願意來幫助他，就很高興了。

壓制歹徒的「黑衣大叔」蕭姓乘客說，歹徒跑過來約1公尺時才看到刀，他抓住歹徒的手往車門去壓制，歹徒很明顯要刺殺的動作，但這個動作反而比較有機會抓住歹徒的手，當下反應是及時的，大家能平安落幕才是最好的。

長髮男最後以動畫「葬送的芙莉蓮」中的金句與大家分享，他說，「如果是勇者欣梅爾，相信他也會這麼做的。」（編輯：謝雅竹）1130604