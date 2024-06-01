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台中捷運持刀砍人案 高中生出院感謝各界關心

2024/6/1 12:22（6/1 13:11 更新）
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台中捷運5月間發生持刀砍人案，造成17歲呂姓高中生受傷住院，經治療後1日出院，呂父並貼出兒子準備出院照，感謝各界感心。（呂父提供）中央社記者蘇木春傳真 113年6月1日
台中捷運5月間發生持刀砍人案，造成17歲呂姓高中生受傷住院，經治療後1日出院，呂父並貼出兒子準備出院照，感謝各界感心。（呂父提供）中央社記者蘇木春傳真 113年6月1日
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（中央社記者蘇木春台中1日電）中捷上月發生持刀砍人案，造成17歲呂姓高中生、27歲的許姓長髮男子受傷住院，其中長髮男昨天出院，呂姓學生恢復良好也在今天出院，呂父並貼出兒子準備出院照，感謝各界關心。

台中捷運上月21日近中午時，發生嫌犯持刀在車廂內砍人案，17歲呂姓高中生被砍中3刀，包括右胸、右肩和後背都有刀傷，肋骨也被砍斷，傷勢嚴重。而英勇對抗嫌犯的長髮男許姓男子，左臉長達9公分傷口及嘴唇也有3公分傷口。

其中許男在經過治療後昨天已出院，呂姓高中生開刀後一度在加護病房治療，因恢復狀況良好轉至普通病房，在醫療團隊評估後，也在今天上午出院。

呂姓高中生的父親，今天也在網路貼出兒子治療後，身上縫合傷口的照片，並分享兒子換上一身便服，準備步出病房的出院照片，感謝各界的關心。

呂姓學生的父親日前表示，兒子目前恢復良好。被問及對持刀嫌犯的態度，呂父表示，已經原諒他了，不用來道歉。對於嫌犯父母，呂父也不責怪，將用正面態度面對。（編輯：黃世雅）1130601

台中捷運5月間發生持刀砍人案，造成17歲呂姓高中生受傷住院，經治療後恢復狀況良好，1日出院，呂姓高中生的父親貼出兒子身上縫合傷口的照片。（呂父提供）中央社記者蘇木春傳真 113年6月1日
台中捷運5月間發生持刀砍人案，造成17歲呂姓高中生受傷住院，經治療後恢復狀況良好，1日出院，呂姓高中生的父親貼出兒子身上縫合傷口的照片。（呂父提供）中央社記者蘇木春傳真 113年6月1日
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