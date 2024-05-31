台中捷運持刀砍人案 長髮男出院錄影感謝關心

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中捷運21日發生持刀砍人案，17歲呂姓高中生、27歲的許姓長髮男子遭砍傷送醫，許男左臉、嘴唇有9公分、3公分的傷痕，今天出院時他錄影表示「我現在還不錯」，感謝大眾關心。

台中捷運21日近中午發生嫌犯持刀在車廂內砍人案，17歲呂姓高中生被砍中3刀，包括右胸、右肩和後背都有刀傷，肋骨也被砍斷，傷勢嚴重。而英勇對抗嫌犯的長髮男許姓男子，左臉長達9公分傷口及嘴唇也有3公分傷口。

經住院治療10天後，許男今天出院前特別錄製影片，感謝社會大眾多日來的關心，他說，「謝謝關心，這段期間在醫院過得很好，傷口恢復得不錯，我現在還不錯！」

許男左臉傷口已經消腫，現以美容膠貼覆。林新醫院表示，許男臉部傷口過大，會留下疤痕，建議癒合後評估以雷射去疤

另名受傷的呂生因被砍中3刀，右胸、右肩及後背、右上臂分別有10、12、8公分傷口，肋骨及手骨折，他的傷勢復原良好，預計將在近日出院。

呂生父親日前表示，兒子目前恢復良好，能起身走動時有到隔壁房向救命恩人許男表達感謝之意。2人相互打氣。問及持刀嫌犯，呂父表示，已經原諒他了，不用來道歉。對於嫌犯父母，呂父也不責怪，將用正面態度面對。（編輯：郭諭儒）1130531