台中捷運持刀砍人案 2傷者預計31日出院

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中捷運21日發生持刀砍人案，造成2名乘客遭砍傷送林新醫院救治，院方今天表示，由於2人傷勢復原情形良好，預計31日可望出院。

台中捷運21日近中午發生嫌犯持刀在車廂內砍人案，17歲呂姓高中生被砍中3刀，包括右胸、右肩及後背都有刀傷，肋骨也被砍斷，傷勢嚴重。而英勇對抗嫌犯的長髮男許姓男子，左臉長達9公分傷口及嘴唇也有3公分傷口。

長髮男近日在IG限時動態PO出自己臉部照片，只見臉上有2道長短不一的傷口，他還說，「今天終於可以吃泡芙了」，「發現我現在只有辦法吃迷你閃電泡芙」。

院方指出，2名傷者傷勢復原情形良好，經過1週來的治療及觀察，預估31日就可以出院。至於許男臉上的傷疤，未來建議可以評估進行雷射去疤。（編輯：謝雅竹）1130528