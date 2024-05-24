高中生搭中捷遭砍 父親將籌款捐盾牌安全棍放置車廂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中捷運砍人案中遭砍傷的呂姓高中生父親今天表示，這把刀砍在每個父親身上，希望到他這裡為止，他將籌款200萬元捐盾牌及安全棍給中捷，若發生事情可讓乘客有嚇阻工具使用。

台中捷運車廂於21日發生持刀傷人案，造成嫌犯及2名乘客受傷送林新醫院救治，2名乘客包括28歲許姓男子「長髮哥」及17歲呂姓高中生。

呂姓高中生父親上午在醫院門口接受媒體聯訪表示，他感謝社會大眾的關心，希望事情能平靜下來，小孩目前可以下床走動，生活作息正常，一切往好的方向發展，但未來3到6個月內都不能打球。

被問到高中生未來是否還敢搭捷運，呂爸爸指出，小孩說敢坐，還是對捷運有信心，雖然心裡多少有陰影，但小孩看起來很堅強，自己不怪嫌犯的父母，也願意原諒嫌犯，雖然造成社會困擾，還是放下心以正面來看待，希望以正能量方式讓這件事結束。

呂爸爸表示，他看到事件發生時，有乘客拿雨傘或徒手對峙，這把刀有如砍到每個父親身上，真的很痛，希望這個痛到他這裡為止，他將籌款捐給每個車廂盾牌及安全棍，碰到類似情況時可以發揮作用，在警方未到之前，乘客可以有擋刀及嚇阻工具可以使用，希望以小小力量回饋社會關心。

呂爸爸說，他將籌款新台幣200萬元促成，目前已有營造業者願捐出20萬，其餘款項他可以補上，讓小孩搭捷運不用擔心。

對於事發時捷運警察隊是搭計程車到現場，呂爸爸認為，應該想辦法幫助捷警，而不是去責怪他們坐計程車到現場。

中捷公司對此表示，目前捷運系統全線已配置維安設施設備，保全人員隨身攜帶警棍及口哨，每座車站也配置防禦棍棒、盾牌及防身噴劑；中捷攻擊事件發生後，也加派警察與保全人員巡邏，全力維護乘客安全。有關傷者父親及各界對捷運安全的建議，中捷公司將持續檢討精進。（編輯：郭諭儒）1130524