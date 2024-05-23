中捷案凶嫌入看守所配合度低 所方密切觀察狀況

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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中捷運持刀傷人案，凶嫌昨天深夜經檢察官複訊後，認定他犯案時屬心智正常，向法院聲押獲准。他今天凌晨進入看守所時，情緒不穩定、配合度低，所方將持續觀察情緒狀況。

台中看守所表示，涉案男子今天凌晨入所時情緒不穩定、配合度不高，為讓收容人能盡快適應，初步會先安排在2人房，待較為穩定後，才會分配至多人房，甚至到工廠勞作。

據了解，涉案男子剛入所時，管理員依規定檢查隨身物，但他對於相關程序表達不滿、配合度低，但仍配合完成相關程序，所方後續將持續觀察男子的情緒狀況。

至於用藥情形，所方表示，男子因手部受傷，醫院治療後有開立相關藥物使用，至於其他用藥，會視收容人用藥需求紀錄，經醫療單位評估後，可由家屬提供至看守所繼續服用；看守所有附設門診提供醫療需求，若有需要可轉送台中監獄附設培德醫院，並向檢方提出聲請報備。

檢警查出，1名家住南部的男子，21日上午在中捷綠線列車上持刀攻擊乘客，共造成3名乘客受傷，警方獲報到場將已被制伏在地男子戒護送醫，並查扣他做案的1把菜刀、2把水果刀，共3把刀械。

涉案男子22日下午在律師陪同下完成警方訊問後，被依殺人未遂等罪嫌移送台中地檢署偵辦，經檢察官複訊後，認定他犯案時屬心智正常，向法院聲請羈押獲法院裁准，但未禁見。（編輯：謝雅竹）1130523