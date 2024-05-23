男因國民黨執政選中捷砍人？警駁斥：無政治因素

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中捷運21日發生砍人案，外傳台中市是中國國民黨執政，涉案男子才挑中捷犯案，但台中市政府警察局長李文章今天在台中市議會受訪表示，經警方詢問，無政治因素，是隨機案件。

國民黨籍台中市議員黃佳恬、陳文政質詢時說，外傳涉案男子政治立場鮮明，因「台中市為國民黨執政」，才選台中犯案。

檢警查出涉案男子住南部，在中捷綠線列車上持刀攻擊乘客，造成3人受傷。

警察局捷運警察隊已加強勤務作為，每天由各分局、大隊支援52名警力，內政部警政署保安警察第四總隊支援60名警力，規劃每班列車都有員警防護（護車比例100％），協同台中捷運股份有限公司隨車人員及保全人員交叉巡邏，加強專責護車勤務。（編輯：李明宗）1130523