台中捷運列車男子持刀傷人 部分路段單線雙向運轉【不斷更新】

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中捷運今天上午11時20分傳出車廂有人持刀砍人，台中市警察局長李文章表示，現場犯嫌已遭逮捕，目前有4名傷者，持續清查中，是否隨機或其他原因待調查。

台中捷運今天上午11時20分驚傳車廂砍人，台中市議會正在進行市政總質詢，民進黨籍市議員施志昌詢問狀況，市長盧秀燕答詢，第一時間安置受傷民眾，警方了解為何發生攻擊狀況，現正在處理中。

李文章也說明案情狀況，犯嫌已經逮捕，現場至少有4名傷者，目前仍在清查中，確切原因等待調查釐清。

台中捷運公司也發出訊息，目前文心崇德站至文心櫻花站單線雙向運轉、市政府站暫停營運。（編輯：蕭博文）1130521

（中央社記者蘇木春台中21日電）台中捷運綠線今天上午約11時15分，列車上發生男子持刀傷人案件，捷運公司將事發列車停在站內，並公告文心崇德站至文心櫻花站單線雙向運轉、市政府站暫停營運，警方已趕赴現場處理。（編輯：郭諭儒）1130521