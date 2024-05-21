20歲男台中捷運列車持刀砍人 乘客合力制伏共3傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍、郝雪卿、蘇木春台中21日電）20歲洪姓男子今天上午在台中捷運列車上持刀砍人，遭乘客合力制伏，連同凶嫌共3人受傷，並查扣3把刀械，捷運市政府站已封鎖處理，犯案動機由警方調查釐清。

台中市政府消防局表示，上午11時17分接獲中捷行控中心通報，捷運市政府站多名傷者需救護，派多輛救護車到場。

消防人員表示，3人送醫，包括17歲男性胸口、肩膀及手臂撕裂傷；27歲男性臉頰及下巴約15公分撕裂傷；洪姓男子右手指撕裂傷，都送往林新醫院。

中市府警察局第六分局說，初步調查，洪姓男子在列車上持刀攻擊其他乘客，造成2名乘客受傷。洪姓男子被其他乘客制伏後，通報站務人員後送醫，目前初步查扣1把菜刀、2把水果刀。

目擊乘客告訴中央社記者，洪姓男子先把包包放在控制台上，突然從包包拿出刀子就砍人，離他最近的男子遭砍，菜刀被另一人奪下。

目擊者說，洪姓男子又拿出其他刀子，接著車廂內其他乘客衝上去制伏洪姓男子，大家不停敲洪姓男子的頭，有人掰開洪姓男子的手、奪下刀子，過程相當驚悚。

事件發生後，台中捷運股份有限公司在官網公告，文心崇德站到文心櫻花站單線雙向運轉；市政府站暫停營運。（編輯：李明宗）1130521

台中捷運21日發生持刀攻擊事件，多位乘客嘗試壓制凶嫌，雙方扭打，多人受傷。（圖取自黑色豪門企業Telegram頻道）