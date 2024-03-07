情緒失控揚言捷運隨機砍人 男涉恐嚇公眾遭移送

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）陳姓男子日前與父母發生爭執後情緒失控，宣稱要在捷運車站隨機砍人。警察與保全不敢大意，加強巡邏與提醒；新北警方今天說，循線查訪，詢後將陳男依恐嚇公眾罪嫌移送。

網路社群群組6日晚間有網友貼文稱，捷運板橋站的保全人員，近日巡邏不斷提醒旅客，或在站內練舞運動的學生，注意人身安全。保全宣稱，有人揚言仿照以前的江子翠捷運站殺人案，要在捷運犯案。

新北海山警分局今天發布新聞表示，於4日中午接獲桃園市警局蘆竹分局通報稱，當天獲報，有Line群組成員陳男，於3日下午疑與家人發生爭執，故在群組中公告將至台北捷運板南線，江子翠至龍山寺捷運站，隨機砍人等語。

警方說，立即請線上警力加強巡邏，維護轄內捷運站體安全，也到捷運車廂內巡視，並查看有無可疑人事物。

警方說，4日下午前往板橋區懷德街陳男住處查訪，發現陳男與父母同住；他坦承日前因學業問題與家人爭執，一時情緒失控，才會留下不當言語，造成社會大眾恐慌。

警方說，陳男因涉犯恐嚇公眾罪，經帶返派出所製作筆錄，詢後移送新北檢偵辦。（編輯：方沛清）1130307