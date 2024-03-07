捷運保全提醒注意危安狀況 警：僅善意告知

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北7日電）有民眾日前在捷運板橋站跳舞區練舞時，遇保全提醒應注意緊急危安狀況。捷運警察隊今天表示，經通知保全說明，認為是善意告知，且張貼恐嚇訊息的男子已被送辦。

台北市警察局捷運警察隊發布新聞資料指出，有網友昨天透過社交平台網站貼文，在捷運板橋站跳舞區練習時，遇到捷運保全提醒可能會有捷運危安情況發生，多注意身旁狀況，並盼其他網友廣傳。

警方表示，經事後通知此名保全說明，是因保全在公務群組接獲網路危安訊息，內容提到其他車站有隨機傷人案，提醒執勤人員注意，保全在經捷運板橋站跳舞區時善意提醒當時在場民眾，非刻意散布謠言。

捷運警察隊指出，此名保全接獲危安訊息，是發生在桃園市警察局4日接獲通報案子，有網友在某大學群組留言會到北捷隨機砍人，警方循線逮捕曾就讀桃園某私立大學且已畢業陳姓男子到案。

陳姓男子警詢時稱是因與家人吵架，情緒不穩，才在網路群組留言。承辦警方詢後依涉違反恐嚇公眾罪把人移送新北地檢署偵辦。

捷運警察隊表示，此名保全接獲預警情資，基於善意提醒在捷運板橋站跳舞區的民眾注意自身安全，行為未涉違反社會秩序維護法。

警方指出，已會同站務、保全聯巡加強巡查捷運月台、大廳、廁所、車廂等處有無可疑人士，並要求執勤員警提高警覺及加強防範。

台北捷運公司發新聞資料表示，此名保全是出於善意提醒學生，將加強執勤應對技巧；凡接獲危安資訊，全營運系統都會加強警戒。

北捷指出，旅客發現有任何異常，應先保持冷靜勿驚慌，在列車上可透過對講機通知司機員或行控中心，在車站可通知站務員，獲報後將儘速派員到場處理。（編輯：張銘坤）1130307