中捷車廂內把玩玩具槍引恐慌 男落網稱壓力大

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（中央社記者蘇木春台中1日電）35歲葉姓男子昨天搭台中捷運時在車廂內把玩玩具槍，引發民眾恐慌，警方獲報到場逮捕，查扣槍枝與美工刀等；葉姓男子供稱壓力大想發洩，警方詢問後依法送辦。

台中市政府警察局第四分局今天表示，南屯派出所昨天晚間7時許接獲捷運警察隊轉報，1名男子搭捷運綠線行經豐樂公園站時，在車廂內手持黑色槍狀物體把玩，列車到站後，引發民眾恐慌急忙下車，隨車人員也立即疏散車廂內乘客。

涉案男子戴安全帽，跟其他乘客下車後，隨即轉搭下一班列車在烏日站下車，經捷運警察到場控制涉案的葉姓男子行動，在葉姓男子身上搜出美工刀、剪刀各1把，查扣遺留在車廂內疑涉案的玩具槍1把。

警方查出葉姓男子案發前在中捷市政府站旁1家麵館用餐後，搭捷運要往烏日，準備搭高鐵回雲林縣西螺鎮住處。

葉姓男子向警方供稱，近日創業失敗，精神壓力大，希望發洩引起他人注意。警方全案詢問後，依恐嚇危害公眾安全罪嫌移送台灣台中地方檢察署偵辦。（編輯：李明宗）1130301