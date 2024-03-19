響應台中人口將破285萬 中捷推搭捷運抽福袋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中19日電）台中捷運公司今天表示，響應台中市人口將突破285萬人，推出「搭捷運抽福袋」活動，明天起至4月30日只要搭乘中捷，並下載台中捷運APP登錄電子票證卡號，就可抽中捷周邊商品福袋。

台中市長盧秀燕日前在市政會議上表示，台中人口破歷史新高進入倒數階段，預估今年3月底到4月初破285萬人，第285萬市民市府將贈送多項好禮。

台中捷運公司今天發布新聞稿表示，捷運的便利與準點特性，成為市民通勤、通學及假日出遊的選擇之一，響應台中市人口將突破285萬人，中捷推出搭捷運抽福袋活動，邀請民眾踴躍搭乘。

中捷公司指出，民眾只要3月20日至4月30日搭乘台中捷運，並下載台中捷運APP登錄電子票證卡號，就可參加抽獎，搭1次就可抽，5月初將抽出20名幸運旅客，將贈送價值新台幣2850元的中捷周邊商品福袋，搭越多中獎機會越大。

提到台中捷運APP，中捷公司表示，APP最受歡迎的功能是查詢「到站時間」，旅客可從APP查詢每站的最近2班車到站時間；此外，「區間時刻查詢」功能，旅客可以查詢起站到站時間及迄站抵達時間，方便規劃行程。

中捷APP今年也新增減碳量查詢，在「捷粉專區」我的票卡中，就可查詢個人搭捷運的減碳量，並以相當於為地球種了幾棵樹做顯示，鼓勵民眾多多搭乘捷運，為地球環境盡一分心力。

中捷公司表示，歡迎民眾下載台中捷運APP，搭捷運參加抽獎，相關活動可上台中捷運官網查詢。（編輯：黃世雅）1130319