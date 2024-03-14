中捷車廂亮槍事件 盧秀燕：真槍假槍都應留置偵辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中捷運車廂發生亮槍事件，亮槍者下車後轉乘下班車離開。市長盧秀燕今天表示，下車後就應留置，假槍真槍都應偵辦，不能因無害就讓他離開，必須嚴肅以待讓民眾安心。

台中市議會今天召開臨時會，有關日前台中捷運車廂發生亮槍事件，進行專案報告，多名市議員對於此民眾亮槍後下車，竟又搭乘下班車離開，質疑中捷公司對乘客安全態度輕忽，要求精進改善。

民進黨市議員陳淑華批評，10個月來，台中捷運發生吊臂掉落軌道捷運車廂撞上、捷運廠被侵入塗鴉、捷運車廂亮槍事件等事，侵入者若破壞列車或機電系統，亮槍事件中若乘客被傷害、挾持，後果不堪設想，凸顯市府及捷運公司對捷運乘客安全輕忽。

國民黨市議員陳文政舉例日本東京曾發生沙林毒氣事件，後續增加見警率，泰國曼谷地鐵、大陸各大城市的地鐵，進站都要通過安檢門、X光掃描儀、金屬探測門等；他呼籲，市府應評估中捷維安層級是否提升、優化。

無黨籍市議員林昊佑表示，大眾運輸都是密閉空間，民眾根本無處可逃；民進黨市議員蔡耀頡指出，事後警方在此民眾身上搜出美工刀，質疑捷運路網在安全上的安排。

盧秀燕表示，沿途站務人員、保全、警察都有介入，但這名持槍民眾精神有點狀況，無論真槍、假槍，他下車後就應偵辦，將人留置送到警局，最大關鍵在於中捷人員認為是假槍無害就讓他走，應嚴肅以待，才能讓民眾安心。

中捷董事長顏邦傑表示，有危險行為會留置在月台上，若出現有民眾受傷、昏倒、酒醉，但對別的旅客沒有威脅性，站務人員則會伴隨，除保護此民眾也保護其他旅客；這個事件界定是犯罪事件，會留置在月台上處理，將來在研判事件會更仔細界定。

顏邦傑指出，行控中心全程都有監控，此民眾將紙袋留在車上，站務人員也保持距離安撫他並伴隨搭車，到了下一站也增加保全陪同，後來他到烏日站下車上廁所後出站，警方在站外處理，未來會用更嚴謹態度處理。（編輯：陳仁華）1130314