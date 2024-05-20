劉彥澧林育鴻陷爭議 盧秀燕：無證據涉不法仍適任

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市研考會主委劉彥澧的姊姊涉入詐騙洗錢案，副秘書長林育鴻捲入北士科案，市議員質疑市長盧秀燕任用爭議性官員。盧秀燕表示，目前沒有司法證據證實涉入不法，目前2人都適任。

內政部警政署刑事警察局偵辦詐騙案件，林姓男子疑涉為詐騙集團洗錢，杜姓夫妻疑涉曾助提款等，3人遭逮；杜姓夫妻為劉彥澧的姊姊及姊夫。

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內，北士科地上權疑有爭議，由時任北市副秘書長、現任台中市副秘書長林育鴻主持市府與元大人壽的會議，當時林育鴻並未在紀錄上簽名，此案已進入政風調查。

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台中市議會今天召開市政總質詢，盧秀燕上午北上總統就職典禮，下午趕回市議會備詢。民進黨籍市議員張芬郁、陳淑華、謝家宜、蕭隆澤、陳雅惠、陳俞融等人指出，市府研考會主委劉彥澧親姊涉入詐騙洗錢案、副秘書長林育鴻捲入北士科案風波，質疑盧秀燕用人標準。

對此，盧秀燕表示，台中市的首長和官員都嚴守紀律，對官員的評價不應超越司法偵辦，如有涉及司法，會依法處理，「一分證據說一分話」，目前沒有司法證據證明2人涉入不法，目前2人都適任。（編輯：謝雅竹）1130520