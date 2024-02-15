王惠美：中捷延伸彰化有條件通過 縣府將更努力

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（中央社記者鄭維真彰化縣15日電）彰化縣政府今天舉行新春團拜，縣長王惠美指出，近期中央有條件通過台中捷運綠線延伸彰化，縣府將更努力，盼未來透過立法院協調，加快彰化縣重大建設。

王惠美今天率縣府團隊團拜，邀請國民黨立委謝衣鳯等民代、士農工商代表新春致意。王惠美表示，感謝士農工商各行業的用心付出，讓彰化縣更好，縣府團隊也持續在交通、產業、經濟、都市計畫等面向進步。

王惠美致詞時說，雖然近期中央有條件通過台中捷運綠線延伸彰化案，但縣府會更努力，期望未來能透過立法院協調，加快進行彰化縣重大建設，讓鄉親有更好的生活。

王惠美表示，今年舉辦許多新春活動，「2024彰化月影燈季」已在八卦山上登場，以生肖龍年的「幸福多多龍Stay」為主題，展期至3月3日，從彰化縣立美術館起，沿卦山路至八卦山大佛風景區遊客中心、天空步道，都遍布在燈海中。

上月行政院核定台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究，交通部指後續綜合規劃須待彰化東區都市計畫核定後，才能提報行政院審議。彰化縣政府認為，都市計畫變更通常在綜合規劃下一階段的細部規劃才須執行，中央卻要求提前完成相關都市計畫核定，不符作業程序。（編輯：謝雅竹）1130215