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台中捷運綠線延伸可行性研究獲核定 將啟動綜合規劃

2024/1/31 20:05（1/31 21:13 更新）
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台中捷運綠線延伸大坑、彰化計畫，其中大坑延伸段由捷運綠線舊社站起，長2.49公里，將設置2座車站；彰化延伸段由捷運綠線高鐵台中站起，長6.59公里，預計設置5座車站。（台中市政府提供）
台中捷運綠線延伸大坑、彰化計畫，其中大坑延伸段由捷運綠線舊社站起，長2.49公里，將設置2座車站；彰化延伸段由捷運綠線高鐵台中站起，長6.59公里，預計設置5座車站。（台中市政府提供）
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（中央社記者蘇木春台中31日電）台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究，今天獲行政院核定，台中市政府表示，可行性研究核定後，即可啟動綜合規劃作業，未來綜合規劃經行政院核定後，預計9年可完工通車。

台中市政府今天發布新聞稿表示，中捷綠線延伸線分為2個路段，其中往北延伸大坑段，由捷運綠線舊社站起，沿北屯區松竹路往東延伸至大坑經補庫附近，長2.49公里，設置2座車站。

往南延伸彰化段，由捷運綠線高鐵台中站起，行經烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長6.59公里，設置5座車站。

行政院今天核定中捷綠線延伸大坑、彰化可行性研究，計畫總經費共新台幣355.91億元，台中市政府負擔105.98億元、彰化縣政府負擔67.15億元，中央負擔182.78億元。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，中捷綠線延伸計畫已納入前瞻軌道建設計畫，中央已編列特別預算，市府也編列配合款，現可行性研究核定後，即可啟動綜合規劃作業，未來綜合規劃經行政院核定後，預計9年可完工通車。

葉昭甫指出，中捷綠線延伸段通車後，可服務台中市大坑地區、彰化縣民眾往返台中都會區，搭配地區公車完善大眾運輸整體路網，民眾搭乘大眾運輸將更便捷，亦可促進中彰區域都市發展。

台中市長盧秀燕表示，感謝中央回應中部民眾期盼已久的心聲，市府接續將著手啟動綜合規劃作業，讓台中捷運綠線早日往北延伸大坑、往南延伸彰化，帶動大坑觀光產業及烏日彰化共同生活圈的發展。

台中市交通局說明，中捷綠線於110年4月正式營運，去年12月日均運量已突破4萬4000人次，未來綠線延伸大坑、彰化後，將兼具平日通勤與假日休閒遊憩特性，搭乘更便利。（編輯：謝雅竹）1130131

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