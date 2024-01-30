中捷藍線獲行政院核定 賴正鎰：應縮短工期

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）行政院昨天核定台中捷運藍線綜合計畫，全國商業總會主席賴正鎰今天表示，捷運藍線刻不容緩，但10年工期太久，應加速開工，縮短工期提早通車。

行政院昨天核定台中捷運藍線綜合規劃及台鐵海線雙軌化（談文至追分）可行性研究。其中藍線總經費新台幣1615.14億元，中央負擔675.59億元，預計核定後10年完工通車。

賴正鎰今天發布新聞稿表示，台中想成為國際大都市，不能光靠1條捷運綠線，藍線是第2條台中捷運，也是政府的前瞻基礎建設計畫之一，與捷運綠線形成十字路網，才能提高運能，均衡城鄉發展，藍線更是刻不容緩，但10年工期太久，應加速開工，縮短工期提早通車。

賴正鎰認為，捷運綠線往北延伸到大坑，往南延伸彰化，以及藍線延伸到草屯，另一條從清泉崗機場連結水湳會展中心再接到台中火車站的橘線捷運，都要加速推動，中部地區至少要有3條捷運，才能完整建立起中彰投生活圈。

鄉林不動產研究室指出，海線房市大力崛起緊追，梧棲挾著捷運綠線及未來捷運藍線的軌道經濟發酵，搭配市府積極規劃港市合一，打造台中海線區域為更宜居環境，各大建商到海線推案，在台中蛋黃市區新屋房價每坪動輒50到60萬元起跳情況下，海線房價還找得到30到35萬元單價產品，吸引首購族搶進。

此外，國民黨立委當選人廖偉翔表示，藍線核定後，最重要的就是細部設計的規劃設計經費，他要求優先發包「捷運藍線的細部設計規劃案」，今年3月交通部須編列藍線細部設計經費，大工程未發包、小工程先進行，加速藍線完工。他也爭取未來綠線延伸、橘線核定通過，讓台中交通發展更完善。（編輯：郭諭儒）1130130