台中捷運藍線獲核定 估10年完工通車

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）交通部晚間發布新聞稿表示，行政院今天核定台中捷運藍線綜合規劃及台鐵海線雙軌化（談文至追分）可行性研究，中捷藍線預估核定後10年完工通車。

交通部指出，台中捷運藍線總經費新台幣1615.14億元，中央負擔675.59億元，預計核定後10年完工通車。

行政院核定的台中捷運藍線計畫路線，西起台中港，東行經過沙鹿、西屯至台中市區，為台中市最重要的東西向軸線，完工後可與綠線串聯成十字軸網，有效提升公共運輸服務量，並促進台中城鄉均衡發展。

交通部表示，與台中市政府於民國112年11月28日及113年1月19日，就台中捷運藍線於沙鹿陸橋路段配置進一步溝通釐清並獲共識，行政院核定函也要求確實依雙方共識內容推動辦理。

至於台鐵海線雙軌化計畫可行性研究，是辦理鐵路西部幹線海線談文站至追分站雙軌化，總經費約161.95億元，長度38.3公里，因與審議中、由台中市政府辦理的「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化可行性研究」有部分重疊路段，行政院核復應併同考量納入重疊路段的工項及經費估算與負擔。

交通部表示，台中捷運藍線及台鐵海線雙軌化完成後，有助台中地區軌道建設完善，促進城鄉及海線地區均衡發展。（編輯：張雅淨）1130129