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行政院核定中捷藍線 盧秀燕：將展開各項接續作業

2024/1/29 21:10（1/29 22:14 更新）
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（中央社記者郝雪卿、趙麗妍台中29日電）行政院今天核定台中捷運藍線綜合規劃及台鐵海線雙軌化可行性研究，台中市長盧秀燕表示，感謝中央正面回應台中市民需求，市府將積極展開各項接續作業，早日完工通車。

立法院副院長蔡其昌表示，感謝行政院對海線建設的支持，海線鐵路的高架化更是對海線發展至關重要的建設，目前只差在中市府的配合款，希望市府積極辦理，早日讓海線鐵路除完成雙軌化外，也能完成高架化，縫合都市發展。

行政院今天核定台中捷運藍線綜合規劃及台鐵海線雙軌化（談文至追分）可行性研究。其中藍線總經費新台幣1615.14億元，中央負擔675.59億元，預計核定後10年完工通車。

盧秀燕表示，感謝中央正面回應台中市民需求，市府將積極展開各項接續作業，讓台中第2條捷運早日開工，早日完工通車，以實現中部人民殷切期盼。

台中市交通局長葉昭甫表示，捷運藍線路線自台中港沿台灣大道至東區新建國市場附近，是台中市最為繁忙的交通經濟動脈，為加速推動捷運建設，在綜合規劃審查期間同步辦理基本設計作業。

葉昭甫指出，目前捷運藍線基本設計已進入期末階段，將配合行政院及交通部所提建議盡速調整後，提報行政院公共工程委員會審議，以接續進行捷運細部設計及施工等作業。

葉昭甫強調，台中市已準備好了，捷運藍線進展再跨出一大步，市府團隊將全力以赴，推動捷運藍線工程，打造台中市成為捷運路網完善的城市。（編輯：黃世雅）1130129

#行政院公共工程委員會
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