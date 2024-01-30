台中捷運藍線獲核定 國民黨籲儘快動工

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）行政院昨天核定台中捷運藍線綜合規劃，國民黨今天表示，除了希望捷運藍線能儘快動工，捷運綠線延伸案也能儘速通過；台中市第4選區立委當選人廖偉翔，則提出包括優先發包捷運藍線的細部設計規畫案、民國114年預算交通部須編列藍線細部設計經費等訴求。

交通部昨天發布新聞稿表示，行政院今天核定台中捷運藍線綜合規劃及台鐵海線雙軌化（談文至追分）可行性研究，中捷藍線預估核定後10年完工通車。

國民黨今天召開記者會，廖偉翔表示，過去民進黨主席賴清德曾說「中捷藍線改到有利人士附近」，民進黨台中立委張廖萬堅、林靜儀、蔡其昌等人也針對台中藍線多有批判；但選戰結束，行政院就立刻核定通過，完全打臉民進黨立委過去的說辭，要不是選舉年，民進黨政府大小眼，很可能台中捷運在去年就已經通過核定了。

廖偉翔也在會中提出3項訴求，包括優先發包「捷運藍線的細部設計規畫案」，經費不足部分，行政院用二備金辦理114年預算交通部須編列藍線細部設計經費大工程未發包、小工程先進行。他強調，台中市民希望儘速動工，行政院最大的阻力過去了，接下來是台中大步發展的時刻，未來捷運綠線延伸等案，將會持續爭取加速通過，發展台中的軌道建設。

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國民黨台中市第6選區立委當選人羅廷瑋則說，呼籲中央政府給台中多一點資源，因為每一天都在追時間，只要拖一天，相關工程成本、原物料成本，或者土地的徵收，都有可能會影響整體經費，希望這項台中重大建設能看見的曙光，儘快施行。

另一位國民黨台中市第5選區立委當選人黃健豪表示，雖然行政院核定通過，但仍有許多問題，包括核定時間長、工程時間長、地方負擔較多；他舉例，台中藍線遲至今年1月才核定，完工時間需要約10年，且地方須負擔58%；反觀高雄黃線111年3月即核定通過，完工期僅需要6年，而地方負擔僅42%。他要求行政院不應該對不同城市有不同的待遇，呼籲捷運藍線能儘快動工。（編輯：楊凱翔、蘇龍麒）1130130