民團：立委支持電動運具轉型 籲新內閣聽業界心聲

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（中央社記者王揚宇台北9日電）台灣智慧移動產業協會今天表示，根據調查，超過9成立委支持推動電動運具發展，顯示在淨零碳排的趨勢與框架下，支持電動運具發展與轉型已是朝野共識，呼籲將上任的新內閣傾聽立委與產業界心聲。

台灣智慧移動產業協會今天與民進黨立委何欣純、國民黨立委羅廷瑋、台灣民眾黨立委張啓楷在立法院召開「運具轉型有共識，AI內閣快落實」記者會，並公布針對本屆立委進行的2024電動運具產業調查報告。

根據調查結果，7成以上立委認為台灣電動運具政策落後世界各國，有超過9成以上立委支持推動電動運具發展。

執行本次調查的山水民調總經理何麗萍指出，各黨派立委認為推動電動運具產業最重要目的，包括環境永續、淨零轉型、空污防治，都和環境保護高度相關，顯示電動運具能夠與環保議題高度連結，有超過9成立委支持中央政府推動電動運具發展。

台灣智慧移動產業協會理事長邱俊榮說，這是協會連續2次在新科立委上任後進行相同調查，2020年時有近半數立委認為台灣電動運具產業政策領先世界各國，但在2024年有超過7成立委認為台灣已落後世界各國，代表台灣電動運具政策從領先轉為落後，顯示運具轉型相關政策需要調整，也很高興協會倡議推動的「電動機車333政策」獲近9成立委支持。

何欣純指出，期許新內閣上任後，研擬出更多元化、涵蓋面向更廣泛的補助措施，加強推動民眾轉化使用電動運具，因為電動運具是未來的趨勢，也是交通淨零的重要手段。

羅廷瑋認為，產業界已具體提出「333政策」，經濟部、環境部和交通部應傾聽民意，因為運具電動化的轉型工作刻不容緩。

張啓楷表示，民眾黨非常重視ESG、淨零碳排等相關議題，他也是立法院經濟委員會成員，未來一定會努力解決電動運具產業發展從領先到落後的問題。（編輯：張均懋）1130509