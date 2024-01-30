中捷藍線獲行政院核定 盧秀燕：市民勝利

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）行政院昨天核定台中捷運藍線及海線鐵路雙軌化可行性研究，台中市長盧秀燕今天表示，感謝廣大台中市民在選舉中傳達民意，這是市民的勝選和勝利。

行政院昨天核定台中捷運藍線綜合規劃及台鐵海線雙軌化（談文至追分）可行性研究。其中藍線總經費新台幣1615.14億元，中央負擔675.59億元，預計核定後10年完工通車。

盧秀燕上午出席市政會議前接受媒體聯訪表示，她感謝廣大台中市民，因為大家共同努力，在這次選舉中，大家傳達的民意，促成藍線及海線雙軌化可以核定，這是市民的勝選和勝利。

盧秀燕指出，感謝行政院長陳建仁及副院長鄭文燦，在看守內閣期間，體現選舉完產生的民意，願意有所作為。

盧秀燕說，會儘快跟中央確認相關訊息及計畫，就會進行龐大作業，因為中捷如果要發揮更大功能，不只台中市，也要嘉惠整個中部地區，綠線延伸彰化及橘線到南投，將聯合中部幾個縣市爭取，讓中部捷運也能像台北一樣四通八達，這是中部民眾應該得到的交通建設。

台中市交通局長葉昭甫指出，路線徵收沒有太大問題，捷運藍線20個場站規劃13站18處聯合開發區，18處中有7處地主表達暫時沒有意願加入聯合開發，會找土地所有權人逐一說服聯合開發是多贏策略。

葉昭甫強調，對於行政院的提醒及建議，市府會就核定過程的相關資料列入後續推動過程，並依相關建議推動，不需要補正再回送行政院。各方發聲知道台中市在意捷運藍線，大家期待往前走一步，希望在這幾年內有實質進展。（編輯：郭諭儒）1130130