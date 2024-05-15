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中捷綠線延伸啟動綜合規劃採購 盼早日開工促發展

2024/5/15 14:55
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（中央社記者蘇木春台中15日電）台中捷運綠線延伸可行性研究今年1月通過後，台中市政府今天表示，已著手啟動綜合規劃等前置作業，並上網採購公告，盼早日開工、早日通車，串聯大眾運輸，促進中彰區域發展。

台中市政府今天發布新聞稿表示，台中捷運綠線延伸大坑、彰化可行性研究，民國109年7月通過交通部審查，並由交通部於109年10月提報行政院續審，歷經4年數次審查作業，行政院再於今年1月31日核定。

台中市交通局長葉昭甫指出，市府接續展開的中捷綠線延伸綜合規劃作業攸關捷運興建成果，包括整體路線方案檢討、車站規劃、工程技術標準、用地取得、土地開發、環境影響及都市計畫等，都將進行檢討評估。

葉昭甫說，綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更案前置作業的採購招標規劃案，已在5月10日上網採購公告，盼早日開工、早日通車，串聯城市大眾運輸，促進中彰區域發展。

台中市交通局說明，中捷綠線於110年4月營運，3年來運量逐步成長。中捷綠線延伸分為2個路段，其中往北延伸大坑段由捷運綠線舊社站起，沿北屯區松竹路往東延伸至大坑經補庫附近，長2.49公里，設置2座車站。

往南延伸彰化段部分，由捷運綠線高鐵台中站起，行經烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長6.59公里，設置5座車站。（編輯：謝雅竹）1130515

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