中捷馬尾男遭冒名簡訊案 刑事局查獲林姓小編

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（中央社記者黃麗芸台北23日電）留馬尾許姓男子協助制伏台中捷運持刀傷人案凶嫌，遭詐騙集團假冒名義發訊詐醫藥費。刑事局今天表示，經查發現源頭為新北市某公司網路小編27歲林姓男子的論壇貼文，依法送辦。

許男22日凌晨在社群平台Instagram貼文報平安，並提醒大家有詐騙集團假冒其名義發出詐騙簡訊，偽稱急缺醫藥費請民眾幫忙匯款，提醒大家勿受騙。

刑事局今天透過新聞稿指出，案經刑事局科技犯罪防制中心及台中市刑大共組專案小組偵辦。

專案小組溯源偵查發現，此則簡訊截圖起初源於網路論壇「股市爆料同學會」，為帳號使用者「台股兩萬衝衝衝」在21日晚間6時許貼文，內容為「中捷長髮男找我借錢，請問我該借嗎（誤，現在詐騙集團的手腳是越越快了，他也不跟我說一下他多少錢才解套，我怎麼知道什麼時候才能拿到錢」，同時還冒名「中捷長髮男」的簡訊截圖。

經循線追查發現，上述發文為新北市某間財經資訊公司林姓小編所為，男員工，已於今天上午到案說明，對其犯行坦承不諱並深感後悔，供稱其發文用意是為引發社會關注，並提醒社會大眾勿遭類似手法詐騙，未料變成以訛傳訛事件，事後已自行刪文，並利用論壇管理員的權限刪除此帳號。

刑事局表示，此案林男為增加網路流量及話題性，利用中捷案自行製作虛偽內容，並非詐騙集團所發送簡訊，且簡訊內容戶也用馬賽克隱碼，未有民眾受騙匯款。

由於林男散布不實訊息至網路論壇並造成民眾恐慌，刑事局說，此舉涉違反社會秩序維護法「散佈謠言，足以影響公安寧者」之虞，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，後續將移由轄區新北市警察局板橋分局報請法院裁處。（編輯：方沛清）1130523