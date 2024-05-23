本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
台中捷運
新聞專題
台中捷運1/175
首頁 / 地方

砍人案後影響運量 中捷搭乘人次減少1成多

2024/5/23 19:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中捷運21日發生砍人案件後影響運量，中捷公司董事長顏邦傑今天表示，搭乘人次減少1成多，未來除加強警力和保全巡邏，提升硬體設備縮短反應時間，希望重建乘客對中捷信心。

台中市議會今天召開市政總質詢，國民黨籍市議員黃佳恬關心，台中捷運發生砍人案，事發2天後中捷運量是否受影響，如何重建民眾對中捷的信心。

顏邦傑表示，台中捷運20日的運量為4萬2088人次，事件發生後，21日運量為3萬5600人次，22日為3萬7006人次，相較上週三（15日）的運量4萬3391人次，減少約14.7%。

他說，中捷公司除維持系統運轉的穩定度、可靠度，為增加民眾的安全感，會加強警力、保全的巡邏，更將精進硬體設備提升反應速度，加強宣導車廂內緊急對講機以及月台上緊急停止按鈕的使用方法。

交通局長葉昭甫表示，在公車、捷運以及公共運輸場域的從業人員，將要求業者加強演練以及聯繫的機制。（編輯：謝雅竹）1130523

#台中捷運
#葉昭甫
#顏邦傑
顏邦傑
中捷持刀傷人案乘客反映按緊急鈕無反應 盧秀燕：改善通報速度台中捷運隨車人員年底退場 顏邦傑：加強機動巡邏
葉昭甫
中捷綠線延伸啟動綜合規劃採購 盼早日開工促發展中市府推友善寵物計程車 便利飼主毛小孩共乘
台中捷運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中捷案凶嫌入看守所配合度低 所方密切觀察狀況
172.30.142.52
更多編輯台推薦新聞：