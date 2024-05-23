砍人案後影響運量 中捷搭乘人次減少1成多

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中捷運21日發生砍人案件後影響運量，中捷公司董事長顏邦傑今天表示，搭乘人次減少1成多，未來除加強警力和保全巡邏，提升硬體設備縮短反應時間，希望重建乘客對中捷信心。

台中市議會今天召開市政總質詢，國民黨籍市議員黃佳恬關心，台中捷運發生砍人案，事發2天後中捷運量是否受影響，如何重建民眾對中捷的信心。

顏邦傑表示，台中捷運20日的運量為4萬2088人次，事件發生後，21日運量為3萬5600人次，22日為3萬7006人次，相較上週三（15日）的運量4萬3391人次，減少約14.7%。

他說，中捷公司除維持系統運轉的穩定度、可靠度，為增加民眾的安全感，會加強警力、保全的巡邏，更將精進硬體設備提升反應速度，加強宣導車廂內緊急對講機以及月台上緊急停止按鈕的使用方法。

交通局長葉昭甫表示，在公車、捷運以及公共運輸場域的從業人員，將要求業者加強演練以及聯繫的機制。（編輯：謝雅竹）1130523