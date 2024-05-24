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防中捷撞吊臂重演 交通部修法捷運沿線高空吊掛須提安全報告

2024/5/24 15:59（5/24 16:27 更新）
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去年5月台中市南屯區文心南五路、文心路口一處建案吊臂意外掉落砸中中捷綠線軌道，更刺穿車廂造成死傷。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北24日電）台中捷運列車在去年5月撞上工地掉落軌道的吊臂，造成1死15傷。交通部今天預告修正「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」草案，規定沿捷運路段高空吊掛，須提安全影響評估報告。

交通部說，基於公共安全，宜強化防護捷運沿線兩側高架路段捷運設施的高空吊掛作業監督管理作為，及建立巡查機制。

交通部說，根據目前的「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」，沿捷運路段的建案，只規定提出開挖施工對捷運設施的安全影響評估報告，修正草案增訂高空吊掛作業也應提出安全影響評估報告。

交通部也增訂施工計畫應載明高空吊掛作業行為的區域範圍及與捷運設施相關的位置、內容、時間、機具及安全防護措施等資料。

此外，交通部並增訂捷運工程建設機關（構）及捷運營運機構，應訂劃定的禁建、限建範圍的巡查項目、頻率及基準，並建立聯合稽查機制，定期巡查。

另鑑於全國各捷運系統環境條件有別，交通部增訂審查作業基準，由中央主管機關訂定，但當地直轄市或縣（市）政府另有規定者，從其規定。（編輯：吳協昌）1130524

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#台中捷運
#交通部
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