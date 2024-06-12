台南高鐵特區周邊大樓勞檢多項缺失 挨罰58萬元

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（中央社記者吳欣紜台北12日電）營造業職災數往往是各行業之首，勞動部職安署今天前往台南高鐵特區周邊新建大樓勞檢，發現包含施工架開口部分未設置護欄、未配戴安全帽等缺失，開罰新台幣58萬元。

為了降低職業災害，勞動部職安署將今年訂為營造墜落打擊年，並加強營造業的勞檢、裁罰強度。

職安署今天發布新聞稿指出，職安署長鄒子廉今天率領南區職業安全衛生中心檢查同仁，前往台南市沙崙高鐵特區周邊大樓新建工程實施勞動檢查，檢視現場安全衛生設施執行情形。

根據資料，這次勞檢共有多項缺失，包含施工架開口部分未設置護欄、施工架工作台未依規定設計及高空工作車操作人員未接受合格教育訓練、未配戴安全帽、未配掛安全帶等，已要求受檢單位現場立即停工改善並另案依規定處分，共罰鍰58萬元。

鄒子廉說，歷年來營造業的重大職業災害發生數都是各行業之首，其中墜落災害死亡更占整體營造業的近70%，實屬偏高，為提升營造業減災效能，已要求各勞動檢查機構針對營造工地容易發生墜落災害項目，必須提升檢查、裁罰及停工強度等措施。

鄒子廉也強調，檢查處分不是目的，預防與改善才是重點，希望工程單位一定要確實做好相關安全衛生管理，避免發生職業災害。（編輯：李淑華）1130612