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建案工地木板掉落機捷軌道 新北重罰勒令停工

2024/5/16 20:20（5/16 21:11 更新）
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桃園機場捷運。（中央社檔案照片）
桃園機場捷運。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊侃儒新北16日電）機場捷運1輛列車司機員今天下午在新北產業園區站往新莊副都心站間，發現軌道上有建物木板，經通報新北市政府工務局，初步調查為附近建案工地掉落，當場勒令停工並重罰。

根據桃園大眾捷運公司網站，下午4時29分有司機通報，新北產業園區站往新莊副都心站的軌道上有掉落物，司機員立即按下緊急停車按鈕，列車降速以每小時25公里以下慢速行駛1分鐘無異狀，後續提速至40公里繼續行駛。

桃捷公司表示，掉落物由後方列車司機員撿起，經查為長180公分、寬90公分、厚度0.4公分美耐板，事件造成1輛列車延誤，影響旅客約250人，延誤時間9分42秒，掉落物未造成電聯車及軌道設備損害。

新北市府晚間發布訊息表示，工務局獲報立即前往現場，初步調查為附近建案工地掉落，依違反建築法當場勒令停工，並處以重罰。

新北市府表示，公共安全不容僥倖，勞工局也進行勞檢並將依法重罰，要求營造廠限期改善；如果對對捷運系統造成損害，市府也將協助桃捷公司向營造廠究責求償。（編輯：林恕暉）1130516

#新北市政府工務局
#機場捷運
#新北市府
#新北產業園區站
#桃園大眾捷運公司
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