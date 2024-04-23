台南男子無聊拿雷射筆亂照 干擾醫療直升機遭法辦

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）凌天航空醫療直升機昨晚執行澎湖病患緊急醫療後送任務，從台南機場返航途中，遭地面雷射光束干擾照射，警方循線找到林姓男子涉案，坦承一時無聊以雷射筆照天空。

台南市警察局佳里分局副分局長黃胤銘今天接受媒體聯訪表示，昨晚接獲通報，一架醫療直升機執行澎湖縣吉貝嶼婦人腦出血緊急醫療後送任務，在台南機場交接病患返航途中，於七股區上空，遭地面民眾持不明雷射光束持續照射，嚴重影響飛航安全。

黃胤銘說，警方成立專案小組偵辦，依據凌天航空檢附照片及影片反覆比對相關燈光、背景，並沿曾文溪堤岸一路溯源勘查，發現雷射光束發射位置為曾文溪畔某新建工程工地，經查訪工地工程師及調閱相關監視器，疑似為工地員工林姓男子所為。

黃胤銘指出，林男接獲通知到案說明，坦承因不知法令，一時無聊隨意用雷射筆照射天空，已深感悔悟，全案經調查後，依違反民航法函送主管機關裁處。

佳里分局呼籲民眾，任何人不得以雷射光束照射航空器，以免影響飛航安全，且違反民用航空法等相關規定，切勿一時貪玩而觸法。

「民用航空法修正案」最近才獲立院三讀通過，任何人以雷射光束照射航空器，最重可處新台幣90萬元罰金或7年以下徒刑，致人於死者最重處死刑。（編輯：郭諭儒）1130423