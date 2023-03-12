115年起市售無人機須具射頻識別 手機可查是否違規飛

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115年起在市面銷售的無人機都要具射頻識別功能，透過手機APP就可查無人機是否違規飛行。（示意圖／圖取自PAKUTASO圖庫）

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）民航局日前完成「遙控無人機管理規則部分條文修正草案」，其中規定民國115年起在市面銷售的無人機都要具射頻識別功能，透過手機APP就可查無人機是否違規飛行。

民航局副局長林俊良今天接受中央社訪問說，無人機的應用愈來愈廣，無人機加裝射頻識別（Remote ID）是無人機安全管理上全球的趨勢，部分國家已開始推動，民航法無人機專章原本就有提到超過一定重量的遙控無人機應具有射頻識別功能，這次在管理規則中明訂實施日期。

林俊良說，115年1月1日起，在市面上銷售的無人機都要有射頻識別功能，至於已使用中的無人機，會有緩衝期，也可透過技術解決。

林俊良說，無人機數量愈來愈多，不少民眾也常擔心看到天空飛的無人機究竟是否合法，當無人機具射頻識別功能後，民眾在手機下載民航局建置的無人機APP，就可查詢所見到的無人機是否有註冊、是否在合法區域內飛行，若是違法，可從所見到的無人機機型及詳細位置，協助警方追查。

林俊良指出，民眾透過無人機APP看不到無人機所有人的資訊，並無個資外洩問題。

另外，為推動無人機發展，民航局參考美國聯邦航空總署對遙控無人機註冊年齡的規範，將放寬所有人屬自然人的註冊申請年齡，由16歲下修為13歲。

根據民航局去年底的統計，台灣有註冊的無人機已近4萬架，約75.6%是自然人擁有，24.4%屬於法人，持有合格操作證者超過1萬7000人，申請獲准的活動達上萬件。（編輯：張雅淨）1120312