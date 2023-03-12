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台版彈簧刀無人機14日亮相 攻擊距離超過10公里

2023/3/12 15:34
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（中央社記者游凱翔台北12日電）美國援助烏克蘭的小型彈簧刀無人機，在俄烏戰場屢建戰功。根據軍方規劃，中科院14日將公布3款攻擊型無人機，包括首次亮相的「台版彈簧刀」巡飛彈無人機；軍方透露，其攻擊距離超過10公里、滯空約15分鐘。

軍用、民用無人機在俄烏戰場立戰功，台灣亦急起直追發展無人機技術，包括國家中山科學研究院研製的小型紅雀、中型銳鳶、大型騰雲等無人機，甚至軍備局也以4軸、多軸無人機為基礎，改裝掛載步槍、榴彈砲。

為展現軍方的無人機研製成果，中科院14日將在台中院區的航空研究所，進行「我國軍用軍規無人機發展與應用」成果展示。

根據規劃，攻擊型無人機部分，將展示巡飛彈無人機、反輻射無人機、攻擊型無人機；偵蒐型無人機包括戰術近程無人機，銳鳶一型及2型無人機、騰雲無人機，紅雀2型及3型無人機。

由於美方援助烏軍的小型彈簧刀（Switchblade）無人機在俄烏戰場屢建戰功，軍方人士告訴中央社記者，下週將公布的巡飛彈無人機部分，就是所謂「台版彈簧刀」，其性能比照彈簧刀300型，攻擊距離大於10公里、滯空時間約15分鐘。

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除「軍用軍規」無人機，國防部上月舉辦記者會宣布將與民間合作，研製5款「軍用商規」無人機，分別是艦載監偵無人機、陸用監偵無人機、目獲型無人機、監偵型無人機、微型無人機；廠商預計今年7月31日交付原型機，驗收合格後於明年啟動量產，並排除「紅色供應鏈」以確保資訊安全。

彈簧刀系列是美國AeroVironment公司產品，分300小型與600大型兩款，其300型含發射器為2.5公斤，可整合野戰背包由單兵攜行，部署至發射僅2分鐘；600型重約15公斤，含發射器為31公斤，再加上專用遙控站總重為54.4公斤，需要2至3人的無人機小組攜行操作，從部署至發射不到10分鐘。（編輯：林克倫）1120312

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