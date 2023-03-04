無人機干擾 桃園機場14航班暫停起降影響逾千人
2023/3/4 17:30（3/4 17:38 更新）
圖為從桃園國際機場第二航廈戶外觀景台往外望。（中央社檔案照片）
（中央社記者吳睿騏桃園機場4日電）桃機公司今天下午3時42分獲報有無人機在跑道附近活動。為求安全下令飛機暫停起降作業，直到4時多才恢復，這起事件暫停起降共23分鐘，14架次航班、1737人受影響。
桃園國際機場公司新聞稿表示，3時42分接獲航空警察局通報，於南跑道05R端外圍有無人機活動。為維護飛航安全，立即通知塔台暫停航機起降作業，並會同航警前往查看，確認周邊沒有無人機活動後，於4時5分恢復起降。
桃機公司指出，這次事件造成機場暫停起降23分鐘，受影響航班14架次；影響旅客人數，依航班運量預報表共1737人。
依桃機公司資料，去年8月18日下午也發生無人機在機場跑道附近活動，當時通知塔台暫停2條跑道起降，事件造成機場暫停起降共30分鐘，受影響航班9架次、1187名旅客。
桃機公司表示，無人機闖入機場管制範圍嚴重威脅飛安，且影響旅客權益，將依法移送民航局及建議重罰；經查證屬實，依民用航空法第99條之13第1項暨同法第118條之1第1款規定，可處新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰。提醒民眾遵守法規勿以身試法；若發現有人機場附近施放無人機，可撥打（03）273-2043通報。（編輯：孫承武）1120304
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