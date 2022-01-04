松機偵防系統逮17件無人機違規案 開罰165萬元

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民航局自109年10月起在松山機場試辦無人機防制計畫，4日說明試辦情形，截至110年12月22日，台北航空站方與警方經系統通報出勤81次，查獲17件違規案，其中4件在完成調查後開罰，共裁罰新台幣165萬元，違規情況最嚴重者遭罰48萬元。（民航局提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年1月4日

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）交通部民用航空局自民國109年10月起，於松山機場試辦無人機防制計畫。民航局今天說明試辦情形，共查獲17件違規案件，共開罰新台幣165萬元，最高裁罰個案是48萬元。

民航局台北國際航空站主任徐乃新今天在交通部例行記者會，說明松山機場無人機防制系統試辦情形。

徐乃新指出，闖入機場管制區的遙控無人機嚴重威脅飛安，且動輒影響航班起降，以松山機場為例，106年至109年，共發生8起無人機或疑似無人機闖入管制區，機場被迫關閉事件，受影響旅客超過6000人次。

徐乃新表示，松山機場除了負擔首都空中運輸，且有軍事、救援等重要功能，整體防禦更重要，109年10月起，委託專業團隊架設各項裝備，開始5年的無人機防制系統試辦計畫，預計執行至114年10月。

徐乃新介紹，專業團隊在松山機場管制區範圍內，設置了8處監控站，偵測闖入機場管制區內的無人機，並將相關資訊提供給航空站與警方，目前成效良好，試辦至今成功阻止無人機闖入管制區。

徐乃新形容，以往機場發現無人機多半是機師在起降飛機時通報，但無人機來去匆匆，常找不到操作者，這套防制系統有如讓機場多了雙眼睛，在偵測到擅闖管制區的無人機時，就會利用干擾訊號方式，讓無人機飛回操作者所在地，松山機場也與地方政府合作，很快就能揪出違規操作者。

民航局統計，試辦計畫開始至去年12月22日，台北航空站方與警方經系統通報，已出勤81次，查獲17件違規案，其中4件已於完成調查後開罰，共裁罰165萬元，違規情況最嚴重者遭罰48萬元，除了在機場四周違規飛行外，違規態樣還包括：操作者無操作證、未投保、夜間飛行、距建物30公尺內。

民航局發現，無人機在機場四周違規態樣相當多，以活動時間、操作飛手、使用的機器、活動範圍不符合申請內容為主。民航局表示，取締與罰款不是目的，維護飛安與旅客權益，才是防制系統最重要的功能，會繼續針對違規態樣加強宣導，並透過測驗等方式，加強玩家、特別是專業操作人的守法觀念。

民航局說，高雄國際機場今年也會建置無人機防制系統，桃園國際機場的無人機防制系統預計今年中招標。

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根據民航局定義機場禁止無人機活動的範圍，以機場跑道兩端中心點為圓心，半徑5公里向外左右各35度所劃的弧與以機場跑道中心線左右兩側各2.6公里的區域所連線範圍；連線範圍外，自跑道兩端中心點延伸5公里處向外延伸10公里及由跑道中心線向兩側延伸2.6公里處向外延伸3.4公里形成的四邊形範圍內，自地表起算60公尺以上高度（依各機場情況）。

民航局於109年提供無人機APP，讓無人機操作者了解所在地的空域，是否能合法使用無人機。民航局說，未來也會持續加強宣導。（編輯：張雅淨）1110104