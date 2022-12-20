管理無人機飛安 民航局研議強制加裝射頻識別

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）台灣有註冊的無人機已近4萬架，交通部民航局今天舉行「2022遙控無人機交通管理研討會」，針對無人機的安全管理，民航局研議強制無人機加裝射頻識別。

民航局副局長林俊良接受媒體訪問表示，無人機的應用愈來愈多元，包括：物流運送、空拍、巡檢、農噴、圖資測繪、安全監控等，數量也快速增加，歐美都已有相關法規要求無人機加裝射頻識別（Remote ID），台灣的法規雖有規範 ，但還未實施，現在正與相關部會及業者討論，希望於明年上半年公告。

因應無人機發展，民航局在民航法中增訂遙控無人機專章，行政院核定自民國109年3月31日開始施行。

民航局統計，從無人機專章上路至今，已註冊的無人機有3萬9000多架，75.6%是自然人擁有，24.4%屬於法人，持有合格操作證者超過1萬7000人，申請獲准的活動達上萬件。

民航局標準組簡任技正耿驊形容，Remote ID有如台灣黑熊頸圈的發報器，可發送無人機「識別」和「位置」相關等資訊，讓空域其他使用者能快速識別。

耿驊指出，「射頻識別」是實現無人機管理系統（UTM）運作架構的基本要素，有助於未來大量無人機應用於低高度空域（400呎以下）的安全。

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耿驊舉例，無人機應用在物流運送時，在共享空域內，透過由Remote ID發送訊息，其他航空器可清楚明瞭其位置、姿態、速度等飛航軌跡資訊。

耿驊表示，同時可讓執法人員能一目瞭然地鏈結無人機及其操作人關係，並協助其判定威脅屬性。讓負責執法和國安人員能更有效定位無人機操作人位置，確定無人機是否以無目的性、不小心、或有犯罪意圖性的方式操作，並在必要時採取適當行動。（編輯：張雅淨）1111220