二膽島遭中國網友空拍攝影 金防部：適懲失職人員

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（中央社記者游凱翔台北2日電）金門二膽島遭中國網民空拍機拍攝，因駐軍當下無應對措施，國防部長邱國正昨天表示將究責。金防部今天指出，防區各守備區域已全面加強隱蔽掩蔽措施，並要求官兵提高監偵警覺，同時適懲失職人員。

金門二膽島於3月30日遭到中國空拍機攝錄駐軍運補過程，國防部長邱國正昨天在立法院外交及國防委員會備詢指出，不管民用、軍用無人機，只要逾越中華民國上空就代表侵犯，國軍訓練不夠周延；應處無人機規定、程序都已明定，但陸軍金門防衛指揮部沒有落實，他會負責也會究責。

金防部下午發布新聞稿表示，針對中國大陸網民頻繁以空拍機挑釁二膽島，防區各守備區域已全面加強隱蔽掩蔽措施，將持續要求官兵提高監偵警覺、精進應處作為，並適懲失職人員。

金防部指出，從公布影片研判，空拍機是採視距範圍外高空攝影，屬灰色地帶侵擾行為。該名網民藉挑釁舉動增加流量、討論熱度，並企圖引發民眾批評駐軍、製造對立心態不言而喻；大陸當局罔顧引發區域衝突風險，放任當事者以私利破壞兩岸民眾情感，尤屬不智。

金防部強調，將持續加強官兵對無人機處置相關訓練，依辨識、通報、驅離、告警程序，依自我防衛原則，視威脅程度採取適當反制，以破除灰色地帶侵擾等威脅。（編輯：蘇志宗）1130402