金門二膽遭無人機空拍 邱國正：訓練不足要強化應處

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（中央社記者吳書緯、游凱翔台北1日電）金門二膽島於3月30日遭到中國空拍機攝錄駐軍運補過程，國防部長邱國正今天表示，這事嚴格講起來就是訓練不足，國防部會持續強化應處。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正、經濟部次長林全能報告「國防自主政策推動具體成效暨未來目標」，並備質詢。國民黨立委徐巧芯、民進黨立委林楚茵、陳冠廷等人都關切二膽島遭到中國無人機攝錄駐軍一事。

邱國正答詢指出，這架無人機為中國「大疆」無人機，不管民用、軍用無人機，只要無人機逾越中華民國上空就代表侵犯，國軍訓練不夠周延；應處無人機規定、程序都已明定，但陸軍金門防衛指揮部沒有落實，他會負責也會究責。

徐巧芯質詢，金防部在3月30日發布的新聞稿中表示，這架空拍機採遠距攝影，且位處太陽逆光方位，官兵未能即時目視發現；但從畫面可以看到官兵的眼光發現空拍機，徐巧芯詢問邱國正是否認同金防部的說法，而且金馬地區已有6次被無人機襲擾的公開紀錄。

邱國正說，「絕對不認同」，他已跟國軍幹部要求，有錯就是要改，不要隱瞞，訊息一出來以後，會造成更大的錯誤。

邱國正強調，通盤檢討還是訓練不足，哪怕沒有予以擊落，也要列一個替代方案，目的就是讓空拍機不能在中華民國的上空，因此強化作法，不能光說不練，國防部、陸軍司令部會派員全程緊盯訓練步調，按照國防部要求來做。

邱國正答詢陳冠廷詢問時指出，無人機侵擾外離島的事件以前也曾發生過，軍方依據經驗訂定流程、處置規定，因此會從強化訓練著手，發現缺失就加強改進；他並表示，只要無人機目標在外離島上空，不管來源如何，包括從對岸、海上飛來的，應對程序不會改變。

林楚茵詢問哪些單位優先應處無人機襲擾。邱國正說，首當其衝是外離島，還有本島機場或雷達站，國防部把這些單位列為優先，因為無人機侵擾影響部隊任務執行，一般部隊則強調門禁安全，但每個單位都要訓練，國防部上空也曾經發現無人機，經干擾後墜落交給警察處理，國軍要不停地演練。（編輯：郭無患）1130401