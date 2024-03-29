邱國正請辭獲總統慰留 藍委力挺堅守崗位

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（中央社記者范正祥台北29日電）國防部長邱國正昨天晚上因家人所涉事宜，向總統蔡英文口頭請辭，但已獲蔡總統慰留。對此，國民黨立委徐巧芯等人今天接受媒體聯訪時表示，支持邱國正堅守崗位。

網路媒體「壹傳媒」昨天報導指出，邱國正在國安局任職的兒子遭爆料疑涉性交易，更宣稱有性私密影像，但報導並未刊出相關影像。

總統府發言人林聿禪今天表示，國防部長邱國正於昨天晚間確實因家人所涉事宜為團隊帶來困擾，向總統蔡英文及團隊致歉並口頭請辭，但已獲蔡總統慰留。

立委關注邱國正口頭請辭被慰留。立法院外交及國防委員會成員、國民黨立委徐巧芯今天在立法院議場前接受媒體聯訪時表示，支持邱國正堅守崗位，因為現在是3月底，距離520新政府上任，正處於政權準備交接的時刻，如果國防部長請辭，出現空窗期，恐怕對國防會有影響。

徐巧芯說，此事雖讓邱國正有些難堪，但邱國正的兒子已經是成年人，不能因為父親是國防部長，外界就將這件事情無限上綱，「兒子做的事情，不能變成老爸要負責」，不能用此事去羞辱或傷害國防部長，該負責的是當事人和國安局。

她指出，讓國防部長能持續在工作崗位上為國付出，會遠比這件事情來得重要很多，希望邱國正堅守崗位，但是國安局該調查的、該懲處的部分，絕對不可以少，該負的責任也不可以少。

國民黨立委王鴻薇接受聯訪時說，520新舊政府交接將至，在此敏感時刻爆出此事，應是有人「搶位子」，為謀一官半職，動作非常多，要逼邱國正下台。

王鴻薇指出，國防部長是非常重要的位子，有這樣的爆料訊息傳出來，也曝露出在520之前，是怎樣在「搶位子」。

國防部今天說明，因正值政府團隊交接期間，蔡總統要求邱國正應坐鎮崗位，確保各項重要國防事務穩健周全，邱國正將遵指示，於交接期間，恪盡建軍備戰職守。（編輯：翟思嘉）1130329