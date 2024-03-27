銳鳶等3款無人機 國防部：約210人有操作證照

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（中央社記者吳書緯台北27日電）民進黨立委林楚茵今天在立法院質詢，關切國軍採購的無人機將陸續交機，操作手人數是否足夠。國防部情報次長顏有賢中將說，國軍戰術近程無人飛行載具、銳鳶、紅雀二型等3款無人機，現約210人具有合格操作證照，滿足國軍需求。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正報告「國軍無人機運用的現況及發展」，並備質詢。林楚茵質詢時指出，國軍各軍種未來將會採購至少3000架的各型無人機，操作手人數是否足夠。

邱國正指出，不光是器械問題，人員培訓都是搭配的，例如空軍飛行員與架次有關，有座艙比，無人機可朝這方面做思考，例如2架無人機由3個人操控，操作手需求按照計畫期程，可以達到。

顏有賢表示，國軍現有的3型無人機，陸軍的戰術近程無人飛行載具，海軍的銳鳶、紅雀二型無人機，這3型無人機大約有210人具有合格證照，滿足國軍所有需求。

國防部於今天的報告指出，國軍未來將成立無人機訓練中心；林楚茵關切是依現有人力編組，還是未來也會擴充成為無人機戰隊。

邱國正說，無人機操控沒有年齡限制，但要有飛行經驗，除現有人力外，可從多元管道招募，例如軍中退伍飛行員。

陸軍司令部參謀長陳建義中將表示，三軍的無人機運用各有不同，有依據各軍種的需求開設教育班隊，國軍單位都有平時任務與戰時任務，平時任務以訓練為主，戰時這些專業人力會依據作戰需求，擴充到各部隊。（編輯：謝佳珍）1130327