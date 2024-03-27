金馬心理衛生中心電話是空號 陸軍：已深刻檢討

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（中央社記者吳書緯台北27日電）民進黨立委王定宇今天指出，國軍3月發生多起自我傷害案，他特別撥打國軍馬祖地區心理衛生中心電話，結果竟為空號。陸軍司令部回應，金馬地區心衛中心電話不通，已深刻檢討，並責由司令部心衛中心定期驗測通聯狀況，確實做好官兵心輔工作。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長邱國正報告「國軍無人機運用的現況及發展」，並備質詢。

王定宇質詢指出，撥打國軍馬祖地區心理衛生中心電話，結果為空號，國軍3月已發生多起自我傷害案件，對當事人與家庭都是遺憾，這些人用生命找出國軍心輔網路的漏洞，如果沒能因此把洞補起來，就是對不起他們；現場也有媒體撥打金門地區心理衛生中心電話，結果也是空號。

陸軍司令部下午發布新聞稿回應「金馬國軍心衛中心電話是空號」一事，對於金門、馬祖地區心衛中心電話不通，造成外界疑慮，已深刻檢討，並責由司令部心衛中心定期驗測通聯狀況，確實做好官兵心輔工作。

陸軍司令部指出，這次電話成為空號的問題，經查馬祖心理衛生中心電話（0836-22064）是因為人員暫離處所時，電話設定轉接的號碼錯誤造成；金門心理衛生中心電話（082-332090）則是網頁公布的電話誤植（已更正）。

陸軍指出，防衛部向官兵宣導、公布使用的電話號碼均是正確無誤，兩處心衛中心服務功能運作正常。

陸軍司令部為發生這些錯誤表達歉意，心理輔導是長期且持續性的工作，有關人才培育、機制運作、自殺防治及官兵輔導相關作為，將全力持續精進，以確保官兵心理健康。（編輯：郭無患）1130327