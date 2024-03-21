蔡明彥：運補太平島機艦曾遭中共跟監騷擾

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（中央社記者吳書緯台北21日電）國安局長蔡明彥今天指出，中共在南海所宣稱的海空域採取「逢艦必跟」作為，並證實台灣運補太平島的機艦曾經發生類似案例。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥率相關情報機關首長報告國家情報工作暨國家安全局業務，並備質詢。

民進黨立委王定宇質詢，美國、澳洲都曾揭露機艦在南海活動時，遭受中共軍機騷擾、攔截，詢問空軍運補南沙太平島的C-130運輸機或是海巡署船隻是否遇到類似情況。

蔡明彥表示，中共於南海地區只要發現其他國家的船艦或飛機，進入中共所宣稱的海空域，都是採取「逢艦必跟」原則；蔡明彥證實，中華民國船艦與飛機「過去曾經有這樣的案例」。

蔡明彥說明，中共在南海地區機艦活動非常頻繁，以3月來說，到目前為止，飛機平均每天有6架到20架次，海面上平均每天都有20艘中共海軍和海警船艦活動，非常頻繁。

民進黨立委邱志偉關切太平島防務，以及是否有防備突襲式奪島的方案。

蔡明彥指出，太平島目前有200餘人駐守，這幾年在政府經營下，對於太平島上火砲、武器裝備都進行非常大幅度的更新，並強調太平島防衛能量一定要持續地建置，島上每年都有3到4次火砲射擊演練，國防部與海巡署對於各種情況都有因應方案。

至於是否考慮加派駐防官兵，海巡署長周美伍表示，海巡署目前在東沙島、太平島的駐守官兵數量，是以海域執法為主，現在人數是足夠的，目前沒有增加的規劃。（編輯：郭無患）1130321