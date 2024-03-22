國安局不建議蔡總統赴太平島 朱立倫：推託之詞

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）國民黨近日呼籲總統蔡英文卸任前，赴太平島視察並宣示主權，但國安單位則不建議蔡總統前往。國民黨主席朱立倫今天說，自己的領土元首都不能去，這是什麼樣的國防戰略、國安戰略，這絕對不是理由，是推託之詞。

國民黨立法院黨團近日呼籲蔡總統卸任前，赴太平島視察並宣示主權。國安局長蔡明彥21日表示，國安局考量南海地緣政治情勢、總統座機飛行安全等兩項結構性問題無法解決，現階段不建議蔡總統赴太平島。

國民黨全國婦女團體領袖今天到立法院參訪，朱立倫也受邀出席，與立法院長韓國瑜、副院長江啟臣等人，一同與婦女團體相見歡，合影留念。

針對蔡總統是否應赴太平島一事，朱立倫會後受訪表示，中華民國領土，每一寸都是屬於中華民國，身為中華民國元首，一定要有這責任，關心每一個中華民國的領土。

朱立倫強調，何況太平島上有守軍、海巡隊及相關人員，歷屆總統不管是前總統陳水扁、馬英九，都到過太平島。但現在國安局、國防部卻都說總統不宜去，那表示自己的領土元首都不能去，這是什麼樣的國防戰略、國安戰略，這絕對不是理由，是推託之詞。從民進黨角度，8年都不是適當時機，但以前陳水扁、馬英九都有去過。

談到電價預期4月起平均調幅11%，朱立倫表示，錯誤政策比貪污更可怕，民進黨長期錯誤的能源政策、產業政策，造成今天要受到俄烏戰爭、國際能源影響，大幅度漲價，後果也要全民承擔，民進黨必須承認過去能源、產業政策錯誤。

朱立倫說，影響最大的一定是小老百姓，未來小店家、市民該如何因應物價壓力，是政府目前最大挑戰。（編輯：蘇龍麒、蘇志宗）1130322