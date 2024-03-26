中菲南海衝突1 / 中央社前進仁愛暗沙 直擊菲中船隻對峙9小時

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中國和菲律賓在南海緊張情勢加劇，雙方在中業島及仁愛暗沙近來衝突及對峙頻傳。南海情勢攸關區域和平穩定，馬尼拉特派前進南海衝突熱點，第一手報導南海緊張情勢並分析背後意義及對區域的影響。

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（中央社記者陳妍君仁愛暗沙26日專電）中央社記者近日與國際媒體前往仁愛暗沙，直擊中菲對峙9小時，中國海警和海上民兵包夾圍堵菲國海巡艇，並向菲律賓補給船8次發射強力水柱，菲船嚴重受損一度無法航行。

馬尼拉當局於1999年刻意將二戰時期的登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre）擱淺在仁愛暗沙，並派兵駐守，以主張實際控制，因此須定期運送補給和駐軍輪替。

因中方持續部署大量海警與海上民兵船艦攔阻菲國船隻靠近仁愛暗沙，阻撓菲方前往馬德雷山號運補，仁愛暗沙成為中菲南海爭端熱點之一，中華民國亦主張擁有仁愛暗沙主權。

菲律賓、中國、台灣、越南、馬來西亞、汶萊等聲索方在南海存在主權爭議。（中央社製圖）

中央社與日本、美國等國際媒體及多家菲律賓媒體22日在中業島登上菲國海巡署巡邏艇斯丹崗號（BRP Sindangan）出發，菲國記者於23日凌晨轉搭另一艘巡邏艇卡布拉號（BRP Cabra）。2艘菲律賓海巡船與運補船Unaizah Mae 4（UM4）會合，往仁愛暗沙前進。

23日凌晨6時，尚未破曉之際，國際媒體記者紛紛從睡夢中醒來，發現斯丹崗號被星點般的各色船隻燈光圍繞，詢問船上人員得知，多艘中國海警與海上民兵船已尾隨盯梢2艘菲國海巡船和UM4補給船2小時。

隨著天色逐漸轉亮，中國海警與海上民兵船開始追逐並從UM4補給船和菲國海巡船前橫切而過，攔阻菲方船隻往仁愛暗沙前進。

記者目擊，在雙方對峙的數小時內，中國海警船多次駛近斯丹崗號，看起來快要撞上這艘海巡船。斯丹崗號多名海岸防衛隊人員身穿救生衣，手持數串黃色防撞泡棉浮球，在船頭及船尾準備好在與中國海警和民兵船碰撞時，以泡棉浮球減輕撞擊力，防止船身受損。

多名中國海警則手持攝影機或相機，站在船舷旁紀錄菲律賓海巡船上人員和雙方對峙過程。

中央社記者23日與國際媒體前往仁愛暗沙，直擊中國海警與海上民兵包夾圍堵菲國海巡艇，並向菲律賓補給船多次發射強力水柱。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月26日

中國海警與海上民兵包夾圍堵菲國海巡艇，並向菲律賓UM4運補船多次發射強力水柱，使UM4船身和船頂多處破裂，航行時略顯不穩。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月26日

中國海警4103艦與菲律賓海巡船發生輕微碰撞，事後可見4103艦船身出現3處小凹洞。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月26日

上午8時左右，因隨時有4到5艘中國海警和民兵船包夾圍堵斯丹崗號，斯丹崗號多次快速航行仍被追上，無法突圍而出，僅卡布拉號巡邏艇護送UM4補給船，駛近仁愛暗沙。

此時，中國海警開始多次向UM4補給船發射高壓水柱。由於斯丹崗號跟UM4補給船距離數海里之遠，加上海上風浪影響，視線不佳，記者目擊中國海警至少4次向菲國補給船發射強力水柱。據菲方統計，中國海警共向UM4發射8次高壓水柱。

記者在斯丹崗號上，透過菲國人員無線電可以聽到中方以中英文廣播宣示主權，要求UM4補給船離開仁愛暗沙，否則產生的後果由菲方自行承擔。

另外，船上媒體觀察，由於斯丹崗號與UM4補給船距離遙遠，每當UM4遭強力水柱攻擊時，中國海警船似乎就同時往記者鏡頭駛近，避免國際媒體捕捉到UM4補給船遭噴射高壓水柱畫面。

每當斯丹崗號船上媒體舉起相機或攝影機，拍攝中國海警和民兵船即將碰撞菲國海巡船時，中方船隻也會遠離斯丹崗號，避免被拍攝到兩船碰撞影像。

不過，上午9時8分左右，中國海警4103艦突然駛近斯丹崗號，與斯丹崗號發生輕微碰撞。菲方人員措手不及，事後可見4103艦船身出現3處小凹洞。

中央社記者觀察，過去，中菲兩國主要以「白船對白船」策略（即中國海警船對菲律賓海巡船）在仁愛暗沙對峙。但中方船艦群這次罕見地出現中國海軍遠洋拖輪「南拖195」，菲律賓海軍則派出一架豪客比奇公司「空中之王」（Beechcraft King Air）C90飛機，雙方對峙過程中，在空中偵察盤旋數圈。

各國海巡執法船一般稱為「白船」，海軍艦艇則被稱為「灰船」。

中方船艦群罕見出現中國海軍遠洋拖輪「南拖195」（右側灰船）。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月26日

另一方面，菲律賓軍方事後表示，23日上午8時52分左右，因中國海警船持續噴射強力水柱，UM4補給船嚴重受損，一度無法航行。

記者從遠方觀察，UM4補給船當時停留在固定位置約1小時。下午1時左右，UM4結束補給任務離開仁愛暗沙，從外觀可見船身木板和船頂多處破裂，航行時也略顯不穩。

根據卡布拉號上菲律賓記者轉述，UM4補給船3名人員因強力水柱受傷，後來轉移到卡布拉號上簡單包紮；其中一人眉角一度血流不止，卡布拉號因此加速返航，於24日凌晨5時30分抵達菲律賓巴拉旺省（Palawan）蠔灣（Oyster Bay）海軍基地後，將傷者送醫治療。

UM4補給船和斯丹崗號則於24日中午12時左右抵達蠔灣海軍基地。

菲律賓、中國、台灣、越南、馬來西亞、汶萊等聲索方在南海存在主權爭議。

中國駐菲律賓大使館25日發布聲明表示，已就菲方23日派船「非法侵闖」仁愛礁（即仁愛暗沙）運補，向菲國外交部提出嚴正交涉。

中國大使館表示，「仁愛礁」是中國南沙群島的一部分。菲方執意派遣運補船和2艘海巡船闖入「仁愛礁」附近海域，企圖向擱淺軍艦運送建築物資，以進行維修加固。「中國海警依法依規實施規制、攔阻、驅離，成功挫敗菲方圖謀，處置合理合法、專業規範。」

中方在聲明中「敦促菲方立即停止侵權挑釁，展示誠意，回到對話協商的正確軌道，以實際行動與中方一道共同維護南海和平穩定。如菲方一意孤行，中方將繼續採取堅決措施維護自身的領土主權和海洋權益。」（編輯：陳慧萍）1130326