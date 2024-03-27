中菲南海衝突2 / 中央社前往鐵線礁 直擊菲律賓南海科研行動

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中國和菲律賓在南海緊張情勢加劇，雙方在中業島及仁愛暗沙近來衝突及對峙頻傳。南海情勢攸關區域和平穩定，馬尼拉特派前進南海衝突熱點，第一手報導南海緊張情勢並分析背後意義及對區域的影響。

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（中央社記者陳妍君鐵線礁27日專電）中央社近日與國際媒體前往中業島和鄰近的鐵線礁，直擊菲律賓採科研及透明度策略雙管齊下，有別於中國海警和海上民兵的緊迫盯人，以加強國際對其南海主權聲索的關注與支持。

菲律賓、中國、台灣、越南、馬來西亞和印尼等聲索方在南海存在主權爭議。中華民國主張擁有仁愛暗沙、黃岩島（又稱民主礁）、中業島及鐵線礁等地物主權。

中國海警局新聞發言人甘羽21日發表聲明說，中國對包括鐵線礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。

他表示，菲律賓34名人員於21日「無視中方警告勸阻，非法登上鐵線礁活動，中方海警執法人員依法登礁並查證處置」。

菲律賓海巡署去年2月起展開南海透明度策略。中央社、3名日本電視台記者及多名菲國媒體記者獲邀，近日抵達中業島，採訪菲國科研人員首次在鐵線礁進行的海洋生態調查。

21日當天，中央社和3名日籍記者都搭乘剛性充氣船登上鐵線礁。直到結束採訪離開，現場未見中國海警人員。

中央社記者21日與國際媒體前往南海鐵線礁，目擊中國海警5204艦為阻止菲律賓漁業局船隻靠近2號珊瑚岩礁，在海上橫切攔截這艘公務船前進。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月27日

21日上午10時左右，媒體記者與菲律賓科研人員搭乘菲國漁業暨水產資源局（BFAR）公務船巴格布阿亞拿督號（BRP Datu Pagbuaya）和桑代拿督號（BRP Datu Sanday），從中業島出發，分別前往鐵線礁1號和2號珊瑚岩礁。

根據中文資料，鐵線礁為東北到西南一線排列的3座珊瑚礁總稱；漲潮淹沒，退潮露出。菲律賓官方所稱的Sandy Cay（即鐵線礁）則分為1到4號4座珊瑚岩礁。

菲國海巡署表示，他們與菲律賓大學、農業部的國家漁業研究發展研究所（NFRDI）及漁業局科學家合作，21日起赴鐵線礁進行海洋科學研究。

中央社記者在巴格布阿亞拿督號，目擊中國海警5204艦為阻止桑代拿督號靠近2號珊瑚岩礁，在海上橫切攔截這艘公務船前進。

菲方表示，兩船距離最近時僅100公尺，另外至少有13艘中國海上民兵船在附近。直到21日上午11時39分，桑代拿督號接收到中國海警10次廣播宣示主權。

據桑代拿督號船上記者轉述，這艘漁業局公務船接近2號珊瑚岩礁之際，中國海警5204艦發出逾20分鐘警報聲，疑為召喚海上民兵船前來支援，阻撓科研人員登上珊瑚岩礁。

因風浪過大，巴格布阿亞拿督號上記者耗費約2個小時，才相繼搭乘剛性充氣船登上鐵線礁，實地觀察菲國科研人員採集珊瑚礁樣本並進行生態調查。

中國海軍則派出一架編號57的直升機，空中監控菲方行動。

（中央社製圖）

菲國海巡署西菲律賓海發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）與菲律賓大學科研人員22日在中業島舉行記者會，說明鐵線礁生態初步觀察結果。

塔瑞耶拉說，菲方21日在鐵線礁的海洋科學研究持續4個多小時，中方宣稱中國海警當時也登上鐵線礁，「這是（中方）另一個謊言」。

他表示，菲律賓在南海進行科學研究時，不時看到中國海軍直升機和艦艇出現。

塔瑞耶拉說：「我認為解放軍海軍艦艇的主要目的除了監控我們的行動，也在炫耀他們可以看到我們正在進行哪些活動。」

菲律賓自1971年起控制中業島。馬尼拉當局認為，由於鐵線礁距中業島僅2.5海里，位於其12海里領海範圍內，因此菲國主張擁有鐵線礁主權。

主持海洋生態研究的菲律賓大學生物研究所教授安提卡瑪拉（Jonathan Anticamara）說，他們在2號珊瑚岩礁發現廣闊且不自然的碎珊瑚礁堆，接近灰白色，大多與該水域海中的珊瑚礁不一樣。

他表示：「我們不知道是誰把它放在那裡的。」

另外，安提卡瑪拉說，他原本預期鐵線礁應該有大型珊瑚，生物多樣性和物種更豐富，而且應有不少大型魚類。

不過，他表示，研究人員實際觀察到的魚類種類很少，體型也較小，「通常在2到3公分左右，很少有大於20公分的魚」。

安提卡瑪拉說，整體而言，菲國研究人員認為鐵線礁的珊瑚礁不再健康，且大魚數量很少。目前推測這個地區的魚可能承受生態壓力，或者有某種形式的人類活動，例如存在過度捕撈的可能性。（編輯：陳惠珍）1130327

菲律賓、中國、台灣、越南、馬來西亞、汶萊等聲索方在南海存在主權爭議。（中央社製圖）

菲律賓科研人員21日首次在南海鐵線礁進行海洋生態調查。中國海軍派出一架直升機，空中監控菲方行動。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月27日