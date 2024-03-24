中菲南海衝突再起 分析：對「現狀」解讀不同

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（中央社台北24日電）菲律賓日前向擱淺在仁愛暗沙的登陸艦馬德雷山號運送補給時，遭中國海警以水砲襲擊。學者分析，中菲對馬德雷山號的「現狀」解讀不同，導致衝突持續，但美中各自面對不同國內外問題下，都不願見到危機升級。

美國智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國項目主任孫韻23日在美國之音撰文，指自去年8月以來，中菲關於「坐灘」仁愛暗沙的馬德雷山號（BRP Sierra Madre）的博弈不斷升級，也成為2024年美中關係最具不確定性的三大風險之一。外界關注美方會否因此啟動「美菲共同防禦條約」。

文章指出，中菲對馬德雷山號的「現狀」有不同解讀，菲方認為馬德雷山號於1999年擱淺在仁愛暗沙，象徵菲方對仁愛暗沙的主權主張。20多年以來菲方一直在馬德雷山號上駐紮士兵。

隨著時間過去，馬德雷山號會面臨解體，菲方認為運送建築材料加固軍艦是自然而然的選擇。

但中方卻認為，中菲曾就馬德雷山號問題達成君子協議，即中方允許菲方向馬德雷山號上駐紮人員運送補給，但菲方不會藉機加固船體。

目前中方認為，菲律賓運送建材加固船體是破壞雙方的默契，所以中方派遣海警船阻止菲方運送建築材料的船是應有之意，雙方因而發生多次對峙，中方使用水砲阻攔已是仁愛暗沙鬥爭長期規律化的新現狀。

中方同時認為菲律賓目前的做法，是小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）政府的親美政策，急於在南中國海問題上套現。小馬可仕上台後迅速宣布向美軍增開4個軍事基地，被認為是在美中戰略競爭中站隊，在台海問題上對中國形成進一步軍事威脅的表現。

文章指出，從美國的角度，仁愛暗沙問題的底線在於保持當地的「現狀」，對美菲來說，馬德雷山號的存在本身就是現狀，因此菲律賓加固船體是保持現狀的手段。但中方卻認為馬德雷山號的存在是短期和暫時的，菲方加固船體改變了其風化瓦解的現狀，是改變「現狀」的行為。

由於美國支持菲律賓關於「現狀」的立場，美國因此支持菲律賓加固船體。根據美菲1951年簽訂的「美菲共同防禦條約」，盟友有義務幫助包圍受到攻擊的一方。對於中國使用海警船隻、水砲攔截菲律賓補給船隻，美國政府表示譴責，並多次表示中方的挑釁性行動有可能觸發美國履行條約。

文章指出，中方也許有理由認為，只要避免使用海軍，同時使用相對低烈度的武力，例如水砲或產生碰撞，就可以相對安全不觸發美國介入。

但這判斷可能被現場情勢不受控而影響，例如若使用水砲或碰撞導致菲律賓人員死亡或重傷，情況便不會像中方想像般容易解決。小馬可仕將面臨更大的國內壓力，美國也需要重新考慮是否援引條約而介入。

文章提到，「介入」有很多方式，伴航、護衛是更直接深入的介入，但也有其他相對溫和的方式。

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文章最後指出，美中都意識到仁愛暗沙的鬥爭將會以「長期、低烈度」的灰色地帶手段為主。美中雙方今年都各自有更重要的國內國外議題，對於美方，包括總統大選、烏克蘭戰爭和中東危機；對於中方，則包括國內經濟成長、吸引外資重建對中國的信心。

自從去年拜習舊金山會後，美中在相關地區發生的軍機、軍艦不安全互動大量減少。如果雙方都想現在穩定關係，為美國大選後的明年可能產生的動蕩預留更多餘地，在仁愛暗沙問題上強推便不是最好的選擇。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130324