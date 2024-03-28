中菲南海衝突3 / 菲律賓大力建設中業島 居民憂心中國海警騷擾

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中國和菲律賓在南海緊張情勢加劇，雙方在中業島及仁愛暗沙近來衝突及對峙頻傳。南海情勢攸關區域和平穩定，馬尼拉特派前進南海衝突熱點，第一手報導南海緊張情勢並分析背後意義及對區域的影響。

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（中央社記者陳妍君中業島28日專電）中央社記者近日登上中業島採訪。菲律賓1971年控制中業島以來，居民從1990年的50人成長到400人左右，近日並開始大興土木，發展觀光。不過，當地民眾表示，隨著中國海警和民兵船逼近，現在的漁獲量明顯減少，憂心中國海警開始騷擾這個地區的船隻。

中業島是南沙群島第2大島，面積約0.4平方公里，屬於菲律賓占有的「自由群島」（KIG）9座海上地物之一。中華民國、中華人民共和國都主張擁有中業島主權。

國際媒體19日抵達中業島，住在菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Año）去年12月剛主持落成的「自由群島」海巡站。

一名日本記者告訴中央社，他去年6月赴中業島採訪，當時海巡站尚未落成，採訪團隊只能住在民宿，且島上多數建築物都沒有熱水和冷氣。

菲律賓漁業暨水產資源局（BFAR）人員20日帶領包括中央社、2名日本記者在內的媒體團在島上採訪，要求媒體不要拍攝菲律賓海軍、空軍據點、飛機跑道等軍事設施，但可以看到空軍軍營、菲律賓國家警察站、學校及碼頭旁的建築工事都如火如荼進行。

中業島碼頭在菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內落成啟用，是菲律賓在南海首項重大基礎建設升級案。

時任國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）2020年出席啟用儀式時說，這座碼頭是運送必要的建築設備到島上必須的第一步，菲律賓現在可繼續對中業島展開建設計畫。

當地鎮長德孟多（Roberto del Mundo）說，新碼頭可讓中業島吸引更多旅客，並有助於發展商業捕魚。

菲律賓旅遊業者去年就與地方政府合作，推出「自由群島」套裝行程，名額有限，每年僅3場行程。

根據業者資訊，旅客可造訪菲律賓在南海占有的馬歡島、費信島、西月島和中業島，行程共7天，要價12萬披索（約新台幣6萬8000元），外籍遊客也可參加。

在中業島上，除了菲律賓常見的竹編平房，還有不少菲式柑仔店，販售零食、可樂、泡麵、罐頭和小包裝咖啡、洗髮精、洗衣粉等生活必需品。

島上一隅，從菲律賓民答那峨島西南端塔威塔威省（Tawi-tawi）來到中業島的男主人戴著穆斯林白帽，與妻子和年幼的女兒經營一家小柑仔店。

在作為學校使用的建築物裡，記者看到從小學1到5年級、共5個班級的學生擠在同一個空間上課，僅用櫥櫃簡單隔開。狹小的空間裡，可以聽到多位教師同時上課的講課聲，難以專注聽講。

在沙灘上，一名菲國漁民向記者們展示他捕撈到的2隻近3.5公斤大章魚。島上居民除了建築工人外，許多人以捕魚為主業或副業。

在中業島上，作為學校使用的建築物裡，多個班級的學生擠在同一個空間上課，僅用櫥櫃簡單隔開。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月28日

在中業島沙灘上，一名菲國漁民展示他捕撈到的2隻近3.5公斤大章魚。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月28日

28歲的佛特斯（Alvin Fortes）是鎮公所合約雇員，也以捕魚維生。記者採訪時，他跟家人圍坐一桌吃飯，餐桌上有魚、螃蟹等海鮮。

佛特斯說，妻子的姐姐一家一直住在中業島，他則於2019年才搬來，發現這裡很安靜平和，居民相互認識，而且很少有爭執。

佛特斯表示，從他搬來到現在，中業島人口越來越多。他跟妻子都是鎮公所合約雇員，除了漁民之外，其他居民「大多數是正在建造的建築物和建設計畫的建築工人」。

他表示：「對菲律賓人來說，最重要的是你可以省錢。」因為菲國政府補貼，中業島居民不用買米，「如果你勤於出海捕魚，也不用花錢買食物。如果你領薪水，薪水可以全部存下來」。

不過，針對中國南海主權聲索越來越強勢，佛特斯表示，他們的漁獲量確實受影響。

佛特斯說：「現在他們（中國海警和民兵船）似乎離島嶼越來越近了。以前看起來很遠，現在越來越近了。」

佛特斯表示，跟他剛搬來時相較，隨著中國海警和民兵船逼近，現在的漁獲量明顯減少，「尤其是我們所說的tanigue（鯖魚），現在的數量確實減少了」。

28歲的菲國民眾佛特斯於2019年來到中業島。他跟家人圍坐一桌吃飯，餐桌上有魚、螃蟹等海鮮。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月28日

48歲的柯翰可（Ronnie Cojamco）是一名漁民，同時也在鎮長辦公室工作。

他表示，中國海警不會來到中業島上，「他們所做的是，當我們去某個地區捕魚時，會看到他們的船在那裡」。

柯翰可說：「他們的海警（中國海警）會跟著我們。如果我們到另一個地區去，他們會阻撓我們，開始鳴笛，我們覺得受到威脅，因為我們搭的是小船，所以我們會繞道到其他島上。」

柯翰可表示，他1999年來到中業島，現在的漁獲量大概只有當時的5成到6成，「這就是他們（中國海警）正在做的事，以前從來沒有發生過這樣的事情」。

他表示，因為中業島離菲律賓巴拉旺島（Palawan）很遠，他擔心自己和家人的安全。

柯翰可憂心忡忡說：「如果有一天他們（中國海警）開始騷擾這個地區的船隻怎麼辦？我們這些島上居民生活會變得怎麼樣？」（編輯：周永捷）1130328

住在中業島的菲律賓民眾說，隨著中國南海主權聲索越來越強勢，「現在他們（中國海警和民兵船）似乎離島嶼越來越近了」。圖為中業島港口外的菲律賓海警船（前2）和中國海警及民兵船。中央社特約記者Edward Bungubung攝 113年3月28日